Pão de fubá de milho com semente de girassol

Maravilhoso, quentinho ou morno, simplesmente com manteiga ou azeite de oliva. Se você aprecia o sabor delicado e benefícios da semente de girassol, aqui está uma boa maneira de usá-la – veja a dica!

Ingredientes

2 colheres (chá) de fermento seco para pão

1 ½ xícara (225 g) de fubá de milho

3 ¼ xícara (450 g) de farinha de trigo

1 xícara (250 ml) de água morna (105° – 115°C / 40° – 45°F)

⅔ de xícara (150 ml) de leite morno (105° – 115°C / 40° – 45°F)

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 ½ colher (chá) de sal

80 a 100 g de sementes de girassol levemente tostadas (veja a dica)

Modo de Preparo

Em uma tigela grande, coloque o fermento, metade do fubá, ½ xícara da farinha de trigo e misture. Acrescente, aos poucos, a água morna, misturando com uma colher de pau até os ingredientes se juntarem e se formar uma pasta grossa. Cubra e deixe fermentar em lugar abafado por 30 – 40 minutos, até criar bolhas na superfície. Adicione o leite morno, o azeite, o fubá restante, o sal e ½ xícara da farinha de trigo. Misture no início com uma colher de pau e depois com as mãos. Aos poucos, acrescente a farinha restante até se obter uma massa lisa – você poderá não precisar usar toda a farinha ou, ao contrário, poderá precisar usar mais um pouquinho).

Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e amasse por 10 minutos até ficar macia e maleável.

Unte bem a tigela e role nela a massa trabalhada. Cubra e deixe descansar em lugar abafado por uma hora ou até dobrar de volume.

Polvilhe com fubá uma assadeira grande e deixe-a de lado. Abaixe a massa e retorne com ela à superfície enfarinhada. Trabalhe-a rapidamente e, aos poucos, vá adicionando as sementes de girassol; forme um pão redondo ou oval e achate levemente. Transfira-o para o centro da assadeira polvilhada. Cubra-o com filme plástico. Deixe crescer em lugar abafado por uma hora ou até dobrar de volume.

Preaqueça o forno a 425°F (220°C). Com uma faca fina e amolada, faça um corte raso na superfície da massa do pão; polvilhe-a levemente com fubá. Leve para assar por 15 minutos. Reduza a temperatura e continue assando por mais 20 – 25 minutos, até o pão dourar a superfície. Retire do forno, deixe amornar na assadeira por 15 a 20 minutos. Sirva-o quente ou morno, inteiro ou fatias.

Rendimento: 1 pão

Sugestão: O pão pode ser preparado com fubá fino (mimoso) e, também com polenta fina. Para acelerar o processo de crescimento da massa do pão, aqueça a tigela com água bem morna (não fervente), seque-a e pincele-a levemente com óleo, coloque nela a massa trabalhada e cubra. O calor da tigela fará a massa aumentar o volume muito mais rápido, diminuindo o tempo de crescimento total.

Dica: A semente de girassol contém vitamina B6, que previne a perda de cabelo pois aumenta o suprimento de oxigênio para o couro cabeludo. A saúde da pele aumenta devido à vitamina E das sementes.