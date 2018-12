Pernil assado com cebola e batata

Esta receita de pernil foi preparada por mim e minha irmã Lila em novembro desse ano, celebrando um prazeroso e raro encontro familiar. Nosso desafio foi deixar a carne com o memorável e inesquecível sabor daquela que a mamãe (mainha) preparava. Entre muitas opiniões, bate-bocas e risadas, obtivemos sucesso total; um pernil suculento e saborosíssimo. A mamãe não entendeu a folia, mas no seu olhar absorto e carinhoso vimos a certeza de que ela simplesmente aprovava. Perfeito!

Ingredientes

1 pernil de 5 a 6 kg

1 limão grande cortado ao meio

Tempero

2 pimentões grandes (usamos 1 verde e 1 vermelho), sem casca e sem sementes, cortados em pedaços graúdos

6 a 8 dentes de alho descascados

3 a 4 colheres (sopa) de sal

1 a 2 colheres (sopa) de colorau ou páprica picante

2 colheres (chá) de cominho moído

2 colheres (chá) de pimenta-do-reino moída

2 colheres (chá) de alecrim seco

1 colher (chá) de noz-moscada ralada

1 ½ colher (chá) de açúcar

3 a 4 folhas de louro

½ xícara (125 ml) de vinagre

1 xícara (250 ml) de suco de laranja

2 ramos de salsinha

2 ramos de coentro (opcional)

1 pimenta – malagueta ou dedo de moça – sem sementes, picada

3 a 4 cebola médias limpas e sem cascas

5 a 6 batatas grandes limpas e sem cascas

Modo de preparo

Limpe a peça do pernil e retire apenas o excesso de gordura. Esfregue toda a carne com o limão e enxugue com papel toalha. Com uma faca fina, faça alguns furos na carne. Deixe de lado.

Tempero: coloque no liquidificador o pimentão, o alho, o sal, o colorau ou páprica, o cominho, a pimenta-do-reino, o alecrim, a noz-moscada, o açúcar, o louro, o vinagre e o suco de laranja. Bata, ligando e desligando o aparelho, até que o pimentão fique picado. Acrescente a salsinha, o coentro, caso esteja usando, e a pimenta; bata rapidamente e prove o sal. Cuidadosamente, preencha as cavidades da carne com uma boa parte deste tempero. Coloque o pernil em uma vasilha grande e funda e, por cima, despeje o restante do tempero. Cubra com filme plástico e leve à geladeira de um dia para o outro. De vez em quando, regue a carne com o tempero.

No dia seguinte, preaqueça o forno a 400°F (200°C). Retire o pernil da geladeira e deixe-o descansar em temperatura ambiente por 40 – 50 minutos. Unte uma assadeira grande com 1 colher (sopa) de óleo. Corte as cebolas e as batatas em rodelas graúdas; espalhe-as na assadeira formando uma camada.

Acomode o pernil e o tempero sobre a camada de cebola e batata. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 3 horas. Depois, retire o papel (reserve-o para usar depois) e continue assando por mais 1 hora e 30 minutos a 2 horas, regando de vez em quando com o tempero, ou até que a carne fique dourada e macia. Retire do forno, cubra com o papel alumínio reservado e deixe descansar por 1 hora, no mínimo, antes de servir.

Rendimento: 15 a 20 porções

Sugestão: corte a cebola e a batata em formato desejado, tendo em mente que elas passarão muitas horas no forno. Depois de assadas, quanto maiores, mais firmes ficarão.

Dica: para saber se a carne está cozida, espete o pernil com um garfo: se não sair nenhum líquido, está pronto.