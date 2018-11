Pickle de cebola roxa

Este pickle de cebola é perfeito para ser servido com sanduíches, saladas, assados e é um excelente antepasto. Ele pode ser preparado com açúcar, mel ou adoçante culinário. Você poderá mantê-lo em vidro esterilizado, na geladeira, por até quatro meses.

Ingredientes

400 a 450 g de cebola roxa cortada em rodelas finas

1 xícara (200 ml) de vinagre branco de boa qualidade (veja a dica)

3 colheres (sopa) de açúcar (uso açúcar orgânico)

1 colher (sopa) de mel preferencialmente de coloração clara

1 ½ colher (chá) de sal marinho

1 a 2 folhas de louro

4 a 5 grãos de pimenta da Jamaica (all spice berries) ou pimenta-do-reino

4 a 5 cravos da índia ou 1 anis-estrelado pequeno

1 colher (chá) de flocos de pimenta do tipo chilie ou calabresa (opcional) mas fica muito bom

Modo de Preparo

Em uma panela média, não reativa, coloque o vinagre, o açúcar, o mel, o sal, o louro, os grãos de pimenta, o cravo ou anis e a pimenta em flocos, caso esteja usando. Leve ao fogo moderado e deixe ferver até o açúcar se dissolver e as especiarias liberarem o aroma. Adicione as rodelas de cebola e deixe ferver por não mais que ½ minuto. Remova do fogo, tampe a panela e deixe repousar por alguns minutos. Enquanto isso, esterilize um vidro de boca larga e com tampa, com tamanho suficiente para acomodar a cebola e o líquido.

Cuidadosamente, com a ajuda de um garfo, arrume as rodelas de cebola no vidro esterilizado sem deixar que se desmanchem; despeje o líquido junto com as especiarias sobre as rodelas. Tampe, e deixe esfriar naturalmente. Leve à geladeira por 1 hora no mínimo, antes de servir, para acentuar o sabor.

Rendimento: 6 a 8 porções

Sugestão: Se você gosta do sabor e textura da cebola crua, não haverá necessidade de fervê-la, apenas arrume as rodelas diretamente no vidro esterilizado e despeje o líquido quente sobre elas.

Dica: O vinagre branco usado nos picles pode ser de vinho branco, de arroz, de maçã ou até uma mistura deles, para se obter um equilíbrio moderado. Para uma bonita apresentação do pickle, escolha cebola de tamanho grande ou médio. A cebola muito grande pode ser cortada ao meio pelo comprimento e depois fatiada em meia lua.