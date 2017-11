Purê de batata – doce com queijo cottage e iogurte

Saboroso, leve, saudável e muito fácil. A maioria das receitas de purê de batata-doce requer muito creme e muita manteiga, mas decidi que poderia fazer a minha própria versão, usando uma mistura de queijo cottage com iogurte natural e manteiga clarificada para obter o mesmo delicioso resultado!

Ingredientes

800 g de batata-doce sem casca, cortada em rodelas graúdas

1 colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de manteiga sem sal, em temperatura ambiente (veja a dica)

¾ de xícara de queijo cottage

4 a 5 colheres (sopa) de iogurte natural

2 colheres (chá) de gengibre fresco ralado

½ colher (chá) de noz-moscada ralada

1 pitada de pimenta caiena (opcional)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela grande, coloque as rodelas de batata e adicione água, o suficiente para que as rodelas cozinhem e não fiquem encharcadas depois de cozidas, e o sal. Tampe parcialmente a panela e leve-a ao fogo moderado por 20 minutos ou até que a batata fique macia.

Enquanto isso, derreta a manteiga e deixe-a de lado. Passe o queijo cottage por uma peneira fina, sobre uma tigelinha. Adicione o iogurte e o gengibre ralado; misture-os e deixe de lado também.

Escorra a batata – reserve 1 xícara da água do cozimento para usar depois. Sobre uma tigela grande, esprema a batata ainda quente. Adicione a manteiga derretida, a mistura de queijo com iogurte e gengibre, e a noz-moscada. Bata com a batedeira em velocidade baixa ou com um mixer, até se formar um purê uniforme e macio. Se necessário, acrecescente aos poucos a água do cozimento reservada, até atingir a consistência desejada. Adicione a pimenta caiena, caso esteja usando, e tempere com o sal e a pimenta-do-reino, preferencialmente moída na hora. Transfira para uma vasilha, decore a gosto e sirva.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Você poderá preparar o purê e guardá-lo na própria tigela em que foi preparado, coberta, em temperatura ambiente, por 4 a 5 horas, ou na geladeira por até 24 horas. No momento de servir, aqueça-o, em banho-maria, no fogo ou no forno.

Dica: Para esse purê, usei manteiga clarificada feita em casa. Para isso, aqueça uma panelinha em fogo moderado; coloque a manteiga e deixa-a derreter. Abaixe o fogo e cozinhe por 3 minutos ou até ficar corada (mas não queimada). Remova rapidamente a panela do fogo. Com uma colher pequena, descarte a espuma que se formou na superfície. Deixe a manteiga amornar e em seguida use-a no purê.