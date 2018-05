Salada de feijão lima com queijo feta e endro fresco

Prática e saudável!

Ingredientes

Salada

500 a 600 g de feijão lima (lima beans) ou fava, fresco (veja a dica)

150 g de queijo feta cortado em cubos

4 a 6 cebolinhas verdes picadas somente a parte verde

2 a 3 colheres (sopa) de endro (dill) fresco picado

Sal, se necessário

2 a 3 ovos cozidos duros, cortados em 4 partes no sentido do comprimento

Fatias de limão e iogurte natural para acompanhar (opcional)

Molho

⅓ de xícara (75 ml) de azeite de oliva

Casca ralada de 1 limão

2 colheres (sopa) de suco de limão

1 dente pequeno de alho amassado

1 ½ colher (chá) de açúcar

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Salada: leve ao fogo uma panela média com bastante água temperada com sal e deixe ferver. Acrescente o feijão e cozinhe por 6 a 8 minutos, até os grãos ficarem macios; escorra bem. Transfira para uma saladeira funda e deixe amornar.

Molho: em uma tigelinha, junte o azeite, a casca e o suco de limão, o alho, o açúcar, a pimenta e misture com um batedor manual ou garfo até que o molho fique homogêneo.

Montagem: despeje metade do molho sobre o feijão morno e misture delicadamente. Adicione o queijo, a cebolinha e metade do endro. Bata rapidamente o molho restante, despeje-o sobre a salada e misture novamente com cuidado para não amassar o queijo. Prove o tempero e, se necessário, adicione sal. Distribua os ovos cortados, o restante do endro e sirva em temperatura ambiente, acompanhada com o limão e o iogurte, caso esteja usando.

Rendimento: 4 porções

Sugestão: A quantidade de suco de limão e azeite indicada na receita pode ser alterada a gosto de cada um.

Dica: esta salada pode ser preparada com qualquer tipo de feijão verde, ervilhas frescas e lentilhas secas. Entretanto, a boa qualidade do queijo feta é fundamental para determinar o sabor da salada. O endro pode ser substituído por folhas frescas de hortelã.