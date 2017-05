Salada de lombinho com queijo, maçã e uva passa

Esta receita é feita com lombinho de porco assado e tem por base um molho de queijo gorgonzola com creme de leite. Ambos podem ser preparados com bastante antecedência. No dia de servir, é só juntá-los e montar a salada.

Ingredientes

80 g de queijo gorgonzola esmigalhado

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 colher (sopa) de vinagre de vinho tinto

1 colher (sopa) de suco de limão

4 a 5 colheres (sopa) de creme de leite

300 g de lombinho de porco assado, cortado em cubinhos

2 a 3 maçãs verdes e vermelhas, com cascas, cortadas em cubinhos

4 talos de salsão sem os fios grossos, cortados em fatias finas

2 colheres (chá) de tomilho fresco picado

3 a 4 colheres (sopa) de uva passa

½ xícara de nozes pecãs levemente tostadas

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de Preparo

Em uma tigela grande, junte o queijo com o azeite e amasse bem com um garfo até o queijo se desmanchar. Adicione o vinagre, o suco de limão e o creme de leite e continue amassando até formar um molho homogêneo e cremoso. Acrescente o lombinho, a maçã, o salsão, o tomilho e a uva passa. Misture delicadamente e adicione as nozes. Tempere com o sal e a pimenta. Cubra e deixe repousar alguns minutos para acentuar o sabor.

Sirva em temperatura ambiente ou gelada.

Rendimento: 6 a 8 porções

Sugestão: A carne do lombinho será cortada facilmente se estiver gelada. Depois de assado e frio, enrole-o em filme plástico e leve à geladeira por 4 horas ou por até 2 dias. Você pode preparar o molho e tostar as nozes com 1 dia de antecedência. Leve o molho, coberto, à geladeira e mantenha as nozes em recipiente vedado.

Dica: Peito de peru defumado, queijo suiço ou muçarela, cortados em cubinhos, podem ser adicionados à salada. O creme de leite pode ser substituído por iogurte natural ou maionese.