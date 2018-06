Salada de milho verde com tomate

Essa salada é preparada com orégano, hortelã e coentro frescos, e folhas de espinafre, mas não se prenda a isso. Use suas ervas e folhas preferidas ou as que estiverem ao alcance. O molho tem o cominho em pó como principal ingrediente que, apesar de seu sabor forte, não sobressai ao suave sabor do milho.

Ingredientes

Salada:

2 ½ xícaras (280 g) de grãos de milho verde frescos

10 a 12 tomates pequenos maduros e firmes

1 pepino pequeno com casca, sem sementes, cortados em cubinhos

1 cebola pequena, roxa ou branca, cortada em cubinhos

½ xícara de ervas frescas picadinhas (orégano, hortelã, coentro, manjericão, endro, etc)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 a 4 xícaras de folhas frescas de espinafre ou outra folha verde preferida, bem lavadas e escorridas

Molho:

1 colher (chá) de cominho em pó

1 dente de alho picadinho ou amassado

2 colheres (sopa) de vinagre de vinho tinto ou vinagre balsâmico

⅓ de xícara (75 ml) de azeite de oliva

Modo de Preparo

Salada: Em uma tigela grande, coloque o milho, o tomate – corte ao meio os que estiverem grandes – o pepino, a cebola e as ervas frescas; deixe de lado.

Molho: Aqueça uma frigideira pequena em fogo moderado e adicione o cominho. Deixe torrar, mexendo sempre, por cerca de 20 segundos ou até que se libere o aroma e comece a mudar de cor. Transfira-o para uma tigelinha; adicione o alho, o vinagre e misture bem com um garfo ou batedor de mão. Junte, aos poucos, o azeite, sempre batendo até que se forme um molho homogêneo. Despeje-o sobre a salada e misture bem. Tempere com o sal e a pimenta. Cubra e deixe descansar em temperatura ambiente por 20 a 30 minutos.

Montagem: Adicione as folhas de espinafre e misture delicadamente. Transfira para uma saladeira, decore a gosto e sirva.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Tente servir essa salada em temperatura ambiente. Caso seja necessário refrigerá-la, deixe-a voltar à temperatura ambiente, e adicione as folhas de espinafre somente pouco antes de servir.

Dica: Não torre demais o cominho para que ele não se torne amargo.