Salada de orzo com limão e orégano

O orzo tem a forma e textura firme de um grão de arroz. A cor do orzo é off-white. Em alguns orzos é usado extrato vegetal para mudar sua cor natural. Existe orzo sem glúten, feito de trigo de sêmola, com quinoa, lentilha e outras farinhas disponíveis no mercado. É bem nutritivo e muito usado em pratos quentes, como as sopas e acompanhamento do osso-buco, ou refrigerado como essa salada. Use-a como entrada ou pequeno almoço.

Ingredientes

Para o orzo

1 xícara ( 220 g) de orzo cru

1 folha de louro

2 colheres (chá) de sal

2 colheres (sopa) de azeite ou óleo

Para o molho

3 a 4 colheres (sopa) de suco de limão

1 a 2 dentes de alho amassados

1 colher (sopa) de chalota ou cebola roxa, bem picadinha (opcional)

Sal a gosto

Grãos de pimenta-do-reino (usei pimenta rosa) moídos na hora, a gosto

½ xícara (125 ml) de azeite de oliva

2 a 3 colheres (sopa) de folhas frescas de orégano picadinhas (reserve algumas inteiras para decorar)

Rodelas finas de limão para decorar

Modo de Preparo

Orzo: encha uma panela média com água, coloque a folha de louro e leve ao fogo alto para ferver. Adicione o sal e o orzo. Quando a água voltar a ferver, reduza o fogo e cozinhe a massa por 8 a 10 minutos, até que fique al dente, ou de acordo com as instruções. Mexa de vez em quando para evitar que grude. Escorra o orzo e transfira-o para uma tigela grande. Descarte a folha de louro e adicione o azeite. Misture e deixe de lado para esfriar.

Molho: em uma tigelinha, junte o suco de limão, o alho, a cebola – caso esteja usando – o sal, a pimenta e misture. Despeje o azeite devagar, em um fio firme, batendo vigorosamente com um fouet (batedor manual) ou garfo até que o molho fique homogêneo e engrosse levemente. Adicione o orégano picado e bata mais um pouco.

Montagem: despeje o molho sobre o orzo cozido e frio e, com uma colher grande, mexa os ingredientes delicadamente. Cubra a tigela e deixe repousar por 45 minutos a 1 hora, na geladeira, para acentuar o sabor.

Momentos antes de servir, retire a salada da geladeira e prove. Se necessário, ajuste o sal e a pimenta.

Sirva em uma saladeira ou tigelinhas individuais e decore com fatias de limão e folhinhas de orégano.

Rendimento: 6 a 8 porções

Sugestão: Prepare a salada com um dia de antecedência e guarde-a coberta na geladeira. O sabor se acentua ao esfriar. Traga-a à temperatura ambiente 30 a 40 minutos antes de servir.

Dica: A quantidade de alho e orégano indicada na receita pode ser alterada a gosto de cada um. Queijo feta esfarelado ou parmesão ralado fazem boa combinação com essa salada.