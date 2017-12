Salada de rúcula com figo, prosciutto e muçarela de búfala

Sirva essa salada em pratos individuais ou em tábua de frios. Indiscutivelmente maravilhosa.

Ingredientes:

Salada:

4 a 5 xícaras de folhas de rúcula

350 a 450 g de muçarela de búfala

4 a 5 figos frescos, maduros e firmes, cortados em 3 ou 4 fatias

4 a 5 tomates pequenos, maduros e firmes cortados ao meio

10 a 12 fatias de prosciutto

Molho balsâmico

4 colheres (sopa) de vinagre balsâmico de boa qualidade

2 colheres (chá) de mostarda tipo Dijon

1 ½ colher (sopa) de mel

½ xícara (125 ml) de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino

Modo de Preparo

Molho: Em uma tigelinha, bata juntos o vinagre, a mostarda, o mel e o azeite até ficar cremoso. Tempere a gosto com o sal e a pimenta.

Salada: Em uma tigela grande, coloque as folhas de rúcula, despeje metade do molho sobre elas e misture. Deixe de lado. Cuidadosamente, corte a muçarela em fatias grossas e arrume-as em um prato grande ou pratos individuais; distribua os figos, os tomates e o prosciutto de forma decorativa. Disponha a rúcula entre eles e sirva logo com molho restante à parte.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Caso não tenha figos frescos, substitua-os por figos em calda, bem escorridos.

Dica: O molho pode ser preparado e guardado na geladeira por até 1 semana.