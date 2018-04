Salmão assado ao molho de tomate com vinho

Delicioso e prático; é cozinhar o molho, juntar o salmão, levar ao forno, está pronto! Pode ser servido com torradas, pão fresco ou polenta.

Ingredientes

4 filés de salmão (150 a 170 g cada) limpos

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

3 dentes de alho amassados

½ xícara (70 g) de cebola amarela ou roxa, picada

1 colher (sopa) de massa de tomate

¼ colher (chá) de pimenta em flocos ( chili ou calabresa)

2 latas (411 g cada) de tomates em cubos ou picados

2 a 3 colheres (sopa) de alcaparras lavadas e escorridas

10 a 12 azeitonas pretas cortadas em pedaços graúdos

⅓ de xícara (75 ml) de vinho tinto

¼ de xícara (60 ml) de vinho branco

1 colher (chá) de alecrim seco bem quebradinho ou ½ colher chá de alecrim fresco picado

Sal e pimenta-do-reino moída na hora

4 colheres (sopa) de salsinha picada

3 colheres (sopa) de cebolinha picada (somente a parte verde)

Modo de Peparo

Tempere levemente com sal e pimenta-do-reino os filés de salmão. Deixe-os de lado enquanto você prepara o molho.

Preaqueça o forno a 375°F (190°C). Reserve um refratário com tamanho suficiente para acomodar o molho e o salmão.

Em uma frigideira grande e funda, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e frite por 3 a 4 minutos. Junte a massa de tomate e a pimenta em flocos; cozinhe por 1 minuto. Adicione o tomate, a alcaparra, a azeitona, o alecrim e os vinhos. Deixe ferver. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe por 10 a 12 minutos, ou até o molho engrossar ligeiramente, mexendo às vezes. Prove o tempero, se necessário, retempere com sal e pimenta.

Transfira para o refratário. Por cima, acomode os filés de salmão em uma só camada; molhe a superfície de cada um, com uma pequena porção do molho. Espalhe metade da salsinha e da cebolinha. Leve ao forno por 10 a 12 minutos (fique atento para o salmão não assar demais e o molho não secar). Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos. Decore com o restante da salsinha e da cebolinha. Sirva acompnhado de torradas, pão fresco ou polenta.

Rendimento: 4 porções

Sugestão: O salmão pode ficar temperado, coberto e na geladeira, de 45 minutos a 4 horas.

Dica: Prepare o molho com até 5 dias de antecedência e guarde-o coberto na geladeira. Deixe-o voltar à temperatura ambiente, junte o salmão e leve ao forno pouco tempo antes de servir.