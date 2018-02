Scone integral com farinha de coco e sementes de gergelim

Estes scones são perfeitos para lanches e também como acompanhamento de sopas.

Ingredientes

1¼ de xícara (180 g) de farinha de trigo integral

½ xícara (50 g) de farinha de coco (veja a dica)

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo claro

1 colher (chá) de sal

2 colheres (chá) de fermento em pó

1 colher (chá) de bicarbonato

1 pitada de pimenta em pó (uso caiena)

4 colheres (sopa) de ervas frescas picadas (faça uma mistura de salsinha, cebolinha, tomilho ou estragão).

1 tablete (113 g) de manteiga gelada cortada em pedacinhos ou ralada na lâmina grossa

½ xícara (125 ml) de leite integral

4 colheres (sopa) de iogurte natural

1 ovo grande

Cobertura

1 colher (sopa) de leite

1 colher (sopa) de sementes de gergelim

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 375°F (190°C). Polvilhe levemente com farinha, uma assadeira grande ou forre-a com papel impermeável. Em uma tigela grande, misture as farinhas, o açúcar, o sal, o fermento, o bicarbonato, a pimenta e as ervas. Junte a manteiga e esfregue com a ponta dos dedos até ficar bem distribuída na farinha. Deixe de lado.

Em um copo grande, coloque o leite, o iogurte e o ovo. Bata-os com um garfo até a gema ficar bem desmanchada; despeje sobre a mistura de farinha com manteiga e misture, somente até os ingredientes se juntarem e se formar uma massa (você deverá obter uma massa levemente grudenta). Transfira-a para uma superfície enfarinhada; amasse por 2 ou 3 vezes e forme uma bola (a massa deve ser trabalhada rapidamente para não endurecer); achate-a em um disco de 22 cm. Pincele a superfície com o leite e espalhe as sementes de gergelim.

Usando uma faca afiada, corte o disco em 8 triângulos iguais; transfira-os para a assadeira preparada, deixando um pequeno espaço entre eles. Leve-os para assar por 18 a 22 minutos, até que fiquem dourados. Retire do forno, coloque-os em uma grade para esfriar um pouco. Sirva-os mornos com manteiga ou em temperatura ambiente com geleia.

Sugestão: Tomate seco picado e páprica, podem ser adicionados à massa. Para preparar mini-scones, divida a massa em duas partes iguais; modele cada uma em um disco de 11,5 cm e corte em 8 triângulos iguais. Eles assarão em menos tempo que os scones maiores.

Dica: A farinha de coco (coconut flour) é encontrada nos supermercados populares ou étnicos.