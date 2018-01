Sopa de abóbora assada com caramelo balsâmico

Esta apetitosa sopa ganha um elegante toque de caramelo balsâmico. Aproveite as sementes para fazer um delicioso petisco.

Ingredientes

Caramelo balsâmico

1 xícara de vinagre balsâmico

6 colheres (sopa) de açúcar mascavo

Sopa

1 kg de abóbora sem casca e sem sementes, cortada em cubos de aproximadamente 3 cm

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (chá) de sal

½ colher (chá) de pimenta-do-reino moída

¼ de colher (chá) de pimenta calabresa em flocos

2 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara de cebola picada

1 colher (chá) de gengibre fresco ralado

4 a 5 xícaras de caldo de galinha ou água

1 xícara (250 ml) de leite

Modo de Preparo

Caramelo balsâmico: em uma panela pequena, coloque o vinagre e o açúcar e misture. Leve ao fogo moderado e deixe ferver até formar um caramelo levemente grosso (mexa de vez em quando para evitar que grude no fundo da panela). Retire do fogo e deixe descansar por 2 a 3 minutos antes de servir com a sopa.

Preaqueça o forno a 400°F (200°C). Em uma tigela grande, coloque os cubos de abóbora, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a pimenta calabresa. Misture até a abóbora ficar bem envolvida nos temperos. Transfira para uma assadeira com tamanho suficiente para acomodar os cubos de abóbora em uma só camada. Leve ao forno por 30 minutos. Retire a assadeira do forno, mexa com uma espátula ou colher de pau. Leve de volta ao forno e deixe assar por mais 15 minutos ou até a abóbora desmanchar e começar a grudar no fundo da assadeira. Retire do forno e deixe de lado.

Em uma panela funda, sobre fogo moderado, aqueça bem a manteiga e frite a cebola, mexendo ocasionalmente até começar a dourar. Junte o gengibre e refogue por 1 minuto. Acrescente a abóbora assada, o caldo de galinha ou a água e misture bem. Tampe a panela e deixe ferver, em fogo baixo, por 10 minutos. Retire do fogo, e deixe amornar. Aos poucos, bata a sopa no liquidificador até ficar cremosa. Coloque de volta na panela e junte o leite; misture e deixe ferver rapidamente. Prove o sal e a pimenta. Sirva em uma sopeira ou em tigelas inviduais com fio do caramelo no centro.

Serve 4 a 6 porções

Dica: O caramelo pode ser congelado por até 3 meses. Torre as sementes de abóbora em forno moderado por 5 a 7 minutos, transfira para um vidro, tempere com sal marinho e ervas secas. Depois de frias, tampe o vidro e guarde-o em lugar fresco e arejado. Use-as com aperitivos.