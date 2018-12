Terrine – patê de carne de porco com pistache

Meu interesse pelas terrines ou patês iniciou-se quando fui presenteada com lindas vasilhas de cerâmica (terrines) próprias para serem levadas ao forno. Depois disso, tenho testado várias receitas, aqui está uma muito popular, fácil de preparar e que depois de assada, se torna exuberante. Ela pode ser servida acompanhada de molho de mostarda, pães, pickles, tomates, saladas de folhas, etc.

Ingredientes

1° Parte:

2 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas pequenas picadinhas

4 dentes de alho amassados

1 ½ colher (chá) de tomilho seco

1 pitada de noz-moscada

1 pitada de pimenta síria ou pimenta da Jamaica moída

1 pitada de pimenta caiena ou a gosto

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 colher (chá) de sal

2° Parte:

500 a 600 g de carne de porco moída

400 g de carne de bife moída

150 a 180 g de linguiça calabresa sem pele, esmigalhada

4 a 5 fatias de bacon picadinhas

1 pitada de pimenta seca em flocos do tipo calabresa (opcional)

2 a 3 colheres (sopa) de suco de limão

2 claras ligeiramente batida

½ xícara (100 g) de creme de leite

3 a 4 colheres (sopa) de conhaque

1 colher (chá) de estragão seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

50 a 60 g de pistache sem pele

5 a 6 grãos de pimenta síria

3 folhas de louro

Modo de Preparo

Em uma panela pequena, em fogo moderado, aqueça o azeite e refogue a cebola até começar a dourar. Junte o alho, metade do tomilho, a noz-moscada, as pimentas, o sal, e refogue rapidamente. Retire do fogo e deixe de lado para esfriar.

Preaqueça o forno a 375°F (190°C). Reserve um refratário próprio para terrine ou patê ou uma forma de bolo inglês de 11,5 x 28,5 cm.

Em uma tigela grande, coloque as carnes, a linguiça, a cebola refogada, o restante do tomilho, a pimenta em flocos, caso esteja usando, o suco de limão e misture ligeiramente. Adicione as claras, o creme de leite, o conhaque e o estragão; tempere com o sal e a pimenta do reino. Adicione a pistache e misture delicadamente com uma colher grande e depois com as mãos, até que a mistura fique homogênea, mas não pastosa. Deixe repousar por 30 – 40 minutos.

Transfira a mistura para a vasilha escolhida e espalhe-a, pressionando firmemente com uma espátula; nivele a superfície e insira os gãos de pimenta e as folhas de louro, deixando uma parte visível para que possam ser retiradas depois. Tampe ou cubra a forma com papel alumínio untado com óleo, para que não grude na carne, e coloque-a sobre uma assadeira. Leve para assar por 1 hora ou até que a terrine ou patê comece a se soltar dos lados da forma. Retire do forno e deixe esfriar completamente no líquido formado.

Coloque um peso de aproximadamente 500g sobre o patê. Esse processo fará com que a terrine fique compacta e fácil de fatiar. Leve à geladeira por 1 a 4 dias antes de servir, para liberar o sabor. Sirva-a gelada ou em temperatura ambiente, inteira ou fatiada.

Rendimento: 8 a 10 porções

Sugestão: Em vez de moída, a carne de porco pode também ser bem picadinha. Vinho branco seco substitui o conhaque. Alecrim ou tomilho fresco picado pode ser adicionado ao tempero da carne.

Dica: Pedras pequenas, sacos com grãos crus; tipo arroz, feijão, lentilhas ou enlatados, podem ser usados como peso.