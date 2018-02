Celebridades – 06 de fevereiro de 2018

Giovanna Ewbank

Aconteceu na noite do último domingo (04), a festa de 26 anos do jogador Neymar, em Paris. Uma das convidadas da festa, foi a atriz Giovanna Ewbank, que usou um vestido com tom pastel, feito pela estilista Fabiana Milazzo. Na festa, a esposa do ator Bruno Gagliasso, chamou bastante atenção pelas joias verdes e azuis, que aparecia usando, que foram feitas pela designer Beatriz Werebe. Na página oficial da marca no Instagram, o preço das peças foram revelados, juntas elas chegam a um valor total de quase 300 mil reais. Ao todo, Giovanna usou sete peças da coleção.

Neymar

Na última segunda-feira (5), Neymar completou 26 anos. O craque que comemorou seu aniversário no último domingo (4), em Paris, rodeado de amigos famosos, recebeu uma declaração romântica da namorada, Bruna Marquezine. Através de seu Instagram, a atriz homenageou o jogador, que também recebeu parabéns de muitos artistas pelas redes sociais. “Paris, 5 de fevereiro de 2018. OU Aniversário do amor da minha vida. OU Uma foto sobre datas especiais, noites inesquecíveis e amores eternos. OU Que não lhe falte saúde, fé e amor! Muita sabedoria e bons encontros! Que Deus continue te abençoando e protegendo, dentro e fora dos campos. Que você aprenda, cresça, evolua, mude. E ainda assim, permaneça do jeitinho que é. Que você seja ainda mais feliz e que eu possa contribuir para isso! OU só Feliz dia, meu amor! Te amo. Pra sempre. @neymarjr”, escreveu Bruna. O craque do PSG festejou seu aniversário com muitos famosos. Luciano Huck, Angélica, Giovanna Ewbank, Hugo Gloss, Emilly Araújo, Sasha Meneghel, Bruno Montaleone, Ronaldo Fenômeno, Izabel Goulart e o goleiro alemão Kevin Trapp entre outros curtiram a festa que teve show de Maluma e apresentação do DJ Alok.

Letícia Spiller

Letícia Spiller ousou ao postar uma foto em seu Instagram, de seu ensaio nua. No click, a loira aparece abraçando uma árvore e mostrou que mantem a boa forma aos 44 anos. Ela prometeu dividir o fotos do ensaio em seu site em breve. “Amo fotografar com @daydreamfotografia !! Essa e muitas outras vcs poderão conferir em breve lá no meu site www.leticiaspiller.com”, escreveu Letícia, arrancando muitos elogios dos seguidores. De férias na Flórida, Spiller usou a paisagem do próprio condomínio em que está hospedada como cenário, mostrando todos os detalhes dos bastidores no stories do Instagram. Atualmente, Spiller namora o músico uruguaio Pablo Vares. A loira já foi casada durante 11 anos com o ator Marcello Novaes, com quem teve Pedro, de 20 anos. Letícia também ficou casada por 7 anos com Lucas Loureiro, com quem teve Stella, de 6 anos.

Dado Dolabella

Por essa o ator Dado Dolabella não esperava. Isso porque ele foi preso na noite da última segunda-feira, 05 de fevereiro, em São Paulo, e foi levado pela Polícia Civil após sair do apartamento de um amigo em Moema, bairro da zona sul. De acordo com informações do site G1, da Globo, o motivo da prisão é o mesmo das outras vezes: a falta de pagamento da pensão alimentícia a um dos filhos. De acordo com o telejornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, a polícia informou que o ator não apresentou resistência à prisão e que a dívida soma 196 mil reais. Dado deve ser transferido ao Rio de Janeiro, onde mora, e os advogados devem recorrer para que ele seja liberado.