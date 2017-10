Celebridades – 10 de outubro de 2017

Bruna Marquezine e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar querem reatar o namoro, mas parece que o orgulho está falando mais alto. Segundo informações do portal “UOL”, tanto a atriz como o jogador de futebol são orgulhosos e estão esperando que o outro dê o braço a torcer e peça desculpas. Além do pedido de perdão, o atacante do Barcelona quer que a artista aceite se casar e vá morar com ele em Barcelona. Já a gata espera que o amado tope manter o relacionamento à distância e que os dois possam ficar mais tempo a sós, sem tanta gente em volta. Os dois só viajam na companhia de uma verdadeira comitiva, formada por amigos e familiares do craque. Outros motivos podem acabar com o sonho de reconciliação. Logo depois que anunciou a separação, Neymar não perdeu tempo e se envolveu com duas beldades: Gabriela Versiani, com que encontrou no Festival Villa Mix, que aconteceu no último final de semana, e Carol Caputo, modelo baiana. Já Bruna pode prejudicar a relação com o jogador por conta do fotógrafo, Beto Gatti. Ele é apontado como o pivô do término do casal.

Luana Piovani

Luana Piovani participou do novo vídeo do “Na Lata”, canal do Youtube de Antonia Fontenelle. Na entrevista, a atriz falou sobre assuntos polêmicos como a liberação da maconha, violência doméstica sofrida pelo ex-namorado Dado Dolabella, a traição de Rodrigo Santoro e sobre sua relação conturbada com a Rede Globo. “Sempre me coloquei, é por isso que lá dentro (na Globo) virei um nome não sei se maldito… Mas ao mesmo tempo é curioso porque eles sempre me convidam para fazer coisas. Ela ainda continuou: “Não sei porque as pessoas se surpreendem quando acaba uma diária e eu agradeço o dia de trabalho, pego minha bolsa e vou embora. Ou se uma gravação que era pra acabar às 21h, termina às 23h e quando falam que o carro vai me pegar no outro dia às 5h da manhã eu digo que pela lei ele tem que me pegar às 10h. Isso faz com que as pessoas me interpretem como prepotente. Não sou prepotente. Sou potente. Conheço meus deveres e cumpro com eles. Chego no horário, sei meu texto. Agrego artisticamente, sei o tipo de artista que eu sou e isso me dá segurança. Acho que até por isso que sou chamada. Pode haver uma retaliação, mas me imponho. É uma relação maluca de amor e ódio“, explicou Piovani. Questionada se estará na próxima trama de Aguinaldo Silva, Luana confirmou, mas disse que só deve retornar às telinhas em 2019.

Ludmilla

Ludmilla está dando o que falar após aparecer com um look pra lá de ousado em um show no último fim de semana. A funkeira subiu no palco de Lavras, Minas Gerais, com um conjunto preto totalmente transparente e deixou à mostra os seios. A dona do hit “Cheguei” usou um adesivo da cor da sua pele para esconder os mamilos. Vale lembrar que em julho deste ano, Ludmilla colocou 320ml de silicone.

Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão

No último sábado (7), a atriz global Marina Ruy Barbosa se casou com Xandinho Negrão, na mansão da família do noivo, localizada em um condomínio de luxo em Campinas, interior de São Paulo. Várias celebridades marcaram presença no casamento Bruna Marquezine, Neymar, David Brazil, Sabrina Sato, Angélica, Luciano Huck, Juliana Paes, Fábio Assunção, Giovanna Lancellotti, Sasha Meneghel, Ronaldo entre outros. Além do time de padrinhos famosos entre eles Paula Fernandes, Glória Maria, Aguinaldo Silva, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Luma Costa.