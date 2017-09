Celebridades – 12 de setembro de 2017

Antonia Fontenelle

Sem papas na língua, Antonia Fontenelle voltou a causar durante entrevista para o programa “Luciana By Night“. A apresentadora, que se separou recentemente de Jonathan Costa, afirmou que não está à procura de um novo namorado. “Estou tranquila. Minha única preocupação no momento é dinheiro. Não estou atrás de homem“, disse ela que foi reconhecida pela Justiça como herdeira do diretor Marcos Paulo. Na entrevista, ela ainda foi questionada sobre a rivalidade com Nicole Bahls. Como já era de se esperar, Fontenelle não perdeu o oportunidade de dar aquela cutucada: “A Nicole fala uma língua que não entendo, não tem comunicação. Ela é linda, mas é burra. Tão engraçada que não consigo ter raiva dela.” Antonia também surpreendeu a apresentadora, Luciana Gimenez, ao revelar que pegaria a atriz Cleo Pires. “Pegaria, sim. Ela é sexy. O mundo quer a Cleo Pires“, afirmou a mãe de Salvatore, de 1 ano.

Eliana

Eliana deu à luz Manuela, sua filha, com o diretor Adriano Ricco no último domingo (10), em São Paulo. Na última segunda-feira (11) a apresentadora, mostrou pela primeira vez o rostinho da menina, através de um post no Instagram. “Manu foi muito esperada. Obrigada por todo o carinho e orações. Estamos em festa. Viva!!! #maedemenina #maedemenino #tudopornossosfilhos #gratidão #lord #thankgod“, escreveu a loira que também é mãe de Arthur, do seu relacionamento com o músico, João Marcelo Bôscoli. Os internautas encheram a rede social de mensagem de carinho: “Parabéns vc merece tudo de bom! Saúde a princesa e muito amor! Deus as abençoe”, “Vivaaa Manu”, “Deus abençoe , Saúde sempre”. Eliana teve um gravidez que precisou de repouso absoluto, por causa de um descolamento de placenta.

Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel vai se desfazer de seu apartamento luxuoso,em Nova York.O que chama atenção é que a apresentadora da Record tem o plano de viver na cidade, já que a Sasha está estudando e morando na região. Então, porque colocar à venda? Segundo informações do jornal “Extra”, o apartamento à venda é localizado no East Side, com vista livre para o Central Park, em Manhattan. O imóvel é avaliado em R$ 4,6 milhões. Sempre que tem uma folguinha da Record, Xuxa desembarca em Nova York para visitar a única herdeira. Ela tem ficado num apartamento alugado. Já Sasha, racha o aluguel de R$ 23 mil mensais com a amiga Bruna na área da Union Square (reduto de estudantes endinheirados). Ainda de acordo com a publicação, a única razão que ainda prende Xuxa ao Brasil é a saúde debilitada da mãe Dona Alda, que sofre de Parkinson.

Deborah Secco

A separação de Deborah Secco e Roger Flores, em 2013, foi muito comentada porque o jogador teria, digamos, um espírito livre — para o qual o conceito de fidelidade não faria muito sentido. O que não se sabia é que Deborah é — ou era — igualmente livre. A atriz, conhecida por seus papeis nas novelas da Globo e também por um currículo amoroso recheado de nomes famosos, admitiu na TV já ter traído todos eles. Ao ser questionada se perdoaria uma traição, durante uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ela foi sincera. “Depende do contexto, da pessoa, do tipo de relação que me propus a ter com a pessoa. Às vezes, a gente não pode cobrar da pessoa o que a gente não dá pra ela. Mas eu já traí todas as pessoas com quem eu estive. Todos. Menos o Hugo”, disse, citando o marido e pai de sua filha, Maria Flor, de um ano.