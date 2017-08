Celebridades – 3 de agosto de 2017

Amalia Stringhini

Nada de doença grave na família ou acordo com outra emissora. Amalia Stringhini, mulher de Evaristo Costa, entregou para um amigo o motivo de sua mudança com o jornalista para o Reino Unido. Questionada sobre a mudança surpresa, ela revelou que conseguiu passar na Universidade de Cambridge, uma das mais renomadas da Europa, e que fará pós-graduação em Educação no país.“Passei nos infinitos testes da Universidade de Cambridge e recebi uma bolsa para fazer Pós-Graduação em Education, que já era o que havia decidido fazer quando na minha ‘motherhood’. Estou tão feliz”, disse Amália. Em outro comentário, a mãe de Antonella e Francesca rasgou elogios aos ingleses. “Morei aqui de 2000 a 2007 e agora não resisti em retornar. Amo os ingleses, seu humor, sua elegância, sua humildade, sua educação e sobretudo o amor à vida e o imenso respeito e amor ao próximo”, contou. Evaristo, Amália e as duas filhas chegaram no país no início da semana, quatro dias após o jornalista anunciar sua saída da Globo e se despedir do “Jornal Hoje”.

Anitta

A cantora Anitta está realmente apaixonada e encantada pelo novo namorado, o empresário Thiago Magalhães. Uma prova disso é que a dona do hit “Paradinha” compôs uma música para seu novo amor. A música, que ainda não foi divulgada, não será gravada na voz da cantora. De acordo com o jornal “A Tarde”, Thiago é fã de carteirinha do cantor Belo e, por isso, Anitta teria escolhido o pagodeiro para gravar a nova canção. A confirmação do romance aconteceu durante a festa de lançamento do clipe “Sua Cara”, na tarde do último domingo (30). “É verdade. Não costumo divulgar isso. Sei que o público ama saber da minha vida e não tem como esconder. Como estou com pessoa anônima, preferi ficar assim, porque a famosa sou eu. Estou muito feliz, obrigada”, disse a cantora na ocasião. Anitta e Thiago se conheceram nos bastidores do programa “Música Boa – Ao Vivo”, do Multishow, e desde então estão juntos. O rapaz tem 25 anos, é sócio de uma empresa de eventos musicais e turismo e já namorou a blogueira Marina Pumar. A única polêmica que ronda o rapaz é o fato de que ele já respondeu por agressão e invasão no apartamento da ex.

Bruna Marquezine,

Bruna Marquezine, que será a vilã da próxima novela das sete, "Deus salve o rei", posou para a próxima edição da revista "Cosmopolitan". As fotos foram feitas em Paris, durante a semana de moda de alta costura. Em entrevista à publicação, a atriz falou sobre o término do seu relacionamento com Neymar. Ela desmentiu os boatos sobre o fim do namoro. “Eu não fui pedida em casamento e também não foi por causa do corte de cabelo dele - brinca - Todos os sites erraram, nenhum deu o motivo certo. Até porque, não precisa ter um motivo”. A atriz ainda revelou que tem vontade de ter filhos.

Luana Piovani,

Pedro Scooby não esconde o orgulho que tem do "mulherão" Luana Piovani, com quem é casado e tem três filhos. Tanto que o surfista publicou na última segunda-feira (31) uma foto em que a atriz aparece nua na banheira, com desenhos "estratégicos" tampando as partes íntimas. "Boa noite e um beijo", escreveu Pedro na legenda, que está curtindo férias românticas com Luana na Itália. A imagem dividiu a opinião dos seguidores. "Desnecessário", criticou um. "Nada contra a nudez, só achei bizarra a foto mesmo", comentou outro. "Ah, para. Que vergonha! Aí, um dia os filhos vão acessar o Instagram do pai e ver as fotos da mãe assim", declarou mais um.