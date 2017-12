Celebridades – 5 de dezembro de 2017

Zilu Godoi e Graciele Lacerda

Zilu Godoi e Graciele Lacerda começaram uma batalha silenciosa nas redes sociais. Basta olhar os perfis da ex e da atual mulher de Zezé Di Camargo para encontrar várias semelhanças entre elas. A última e talvez a mais visível é que ambas publicaram fotos de biquíni ostentando corpos esculturais aos seguidores nos últimos dias. Primeiro, Zilu surpreendeu ao posar com pouca roupa. Um dia depois foi a vez da jornalista exibir seu bumbum perfeito na beira de um rio. “Muitas vezes nos enganamos com belas paisagens sem saber dos abismos escondidos nela. Portanto, se ame, não se iluda e seja verdadeiro com você e com os outros“, escreveu a noiva de Zezé na legenda da publicação. Alguns internautas apostam que essa frase é uma indireta discreta para Zilu. Outro índice de rivalidade entre elas é que alguns dias depois de Graciele anunciar um bazar com as peças de seu figurino que fazem sucesso entre os fãs, Zilu resolveu sortear alguns de seus looks entre os seguidores. Vale lembrar que a mãe de Wanessa Camargo até já alimentou essa disputa compartilhando uma matéria dizendo que ela era mais elegante que a rival. Em número de seguidores, a ex-mulher de Zezé leva a melhor: são 890 mil contra os 660 mil da noiva do cantor.

Xande Negrão

Xande Negrão revelou que evita assistir as cenas quentes da mulher, Marina Ruy Barbosa, nas telinhas. O empresário abriu o jogo sobre o casamento durante o lançamento do livro de poesias da amada, “Inspirações”, no Rio de Janeiro. “Acompanho tudo. Eu evito (cenas fortes), mas eu entendo“, afirmou Xandinho ao portal “UOL”. Ele também comemorou a nova fase da atriz em “Deus Salve o Rei”, próxima novela das 19h da Globo, em que Marina dará vida a protagonista Amália. Marina afirmou que não esconde nenhuma cena do marido e que se casou com Xande porque ele a apoia em tudo que faz. “Ai, gente, ele casou comigo sabendo, né? Casou com o pacote. É minha profissão, é o que eu amo fazer. Casei com ele também por isso, porque além de eu amá-lo demais, de ele ser o amor da minha vida, ele entende a minha profissão, me apoia, e isso é fundamental”, afirmou a atriz à publicação.

Fábio Porchat e Nataly Mega

Fábio Porchat e Nataly Mega estão curtindo as delícias de um hotel luxuoso nas Ilhas Maldivas. O casal oficializou a união no último dia 25, em uma cerimônia no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. No Instagram, os recém-casados estão dividindo com seus seguidores alguns registros da viagem romântica. “Te amo, tá?”, se declarou Porchat em um registro de rosto coladinho ao da mulher. Em outra publicação, ele brincou: “Avisa o pessoal do Porta dos Fundos e da RecordTV que eu não volto, tá?”. Segundo informações da revista “Quem”, Nataly e Porchat estão hospedados em um resort que tem diárias que podem chegar a até 55 mil reais. O local paradisíaco já foi destino de Tatá Werneck, Rafa Vitti, Bruna Marquezine, Fiorella Mattheis e Paulo Gustavo.

Ticiane Pinheiro e César Tralli

Após 4 anos de namoro, Ticiane Pinheiro, 41, e César Tralli, 46, oficializaram a união no último sábado (2) em Campos do Jordão, interior de São Paulo. O casal reuniu familiares e amigos em uma cerimônia muito aguardada. Entre os convidados estavam Roberto Justus, César Filho, Elaine Mickely, Otávio Mesquista, Ana Hickmann, Carol Sampaio e Karina Bacchi. O casal passou por alguns períodos separados em 2014 e 2016. A apresentadora e o jornalista reataram o namoro de vez em maio deste ano. Com a nova chance para o relacionamento, Tici e César fizeram uma viagem para Punta del Este, no Uruguai, e ficaram noivos em junho. Ticiane foi casada com o empresário Roberto Justus durante 8 anos, mas se divorciaram em 2013. Os dois são pais da pequena Rafaella, que hoje está com oito anos.