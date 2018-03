Celebridades – 08 de março de 2018

Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho

Chegou ao fim o casamento de Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho. A apresentadora e o empresário estavam juntos há 12 anos. Segundo o colunista do programa do SBT "Fofocalizando" Leo Dias, na última quarta-feira (7), a ex-modelo já não estaria usando aliança desde a semana passada. A decisão de colocar um fim no relacionamento foi tomada pela própria e a última foto do casal foi postada no dia 10 de fevereiro durante uma viagem para Aspen. No ano passado, Luciana ironizou os rumores de separação. "Tenho uma família incrível. Não estamos nos separando e nem vamos nos separar", declarou na ocasião.

Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é comemorado nesta quinta-feira (8) e Gusttavo Lima está em ritmo de celebração! O cantor se manifestou na rede social para falar sobre a data e aproveitou para homenagear a mulher, Andressa Suita, grávida do segundo filho do casal. "Em comemoração ao Dia da Mulher... Em especial a minha esposa. Depois que você apareceu, sou mais feliz. Obrigado pelo amor e pela família. Te amo", escreveu. Ainda no Stories do Instagram, o sertanejo compartilhou uma foto da modelo com Gabriel, de 8 meses, no colo. "Exemplo de mulher. Parabéns pelo seu dia, te amo!", completou.

Mara Maravilha

As apresentadoras Mara Maravilha e Lívia Andrade não se dão bem de jeito nenhum. Segundo informações do jornalista Ricardo Feltrin, cada vez mais, a rivalidade entre as duas aumenta nos bastidores do SBT. Inclusive, elas fizeram uma divisão, quem for amiga de uma, não pode ser amiga da outra. Ainda de acordo com o jornalista do UOL, os apresentadores Décio Piccinini e Mamma Bruschetta, inclusive, já escolheram de qual lado estão. Eles optaram por apoiar Lívia Andrade. Elas, que trabalham no mesmo programa, usam o mesmo camarim, então quando uma entra primeiro, a outra se recusa a entrar também no local. Semana passada, houve a festa do apresentador Leão Lobo, porém, ao saber que Lívia estaria no local, Mara desistiu de ir. Na última terça-feira (06), onde Mara Maravilha comemorou os seus 50 anos, Lívia compartilhou em sua rede social, uma foto de uma bruxa da Disney, comparando com Mara. “Que susto, hein”, escreveu Lívia na legenda. Mara então, ficou extremamente nervosa e precisou ser contida para não resolver a rixa com Lívia cara a cara.

Flávia Alessandra

Flávia Alessandra postou em seu Instagram, fotos do ensaio para o “Pele Project”, é um projeto arte, igualdade e auto aceitação por Brunno Rangel e Marcelo Feitosa. Nos clicks, a atriz aparece sem roupa, exibindo suas belas curvas e diz que amou fazer parte desse projeto. “Quem me conhece sabe que eu sempre tive uma relação muito saudável com o corpo. Pra mim não há nada mais lindo do que nosso estado natural. Amei ter feito parte dessa história e obra de talentosos artistas. A atriz recebeu muitos elogios dos internautas.