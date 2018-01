Celebridades – 09 de janeiro de 2018

Grazi Massafera e Patrick Bulus

Grazi Massafera e Patrick Bulus estão juntos novamente. Segundo o colunista Leo Dias, os dois se reaproximaram e chegaram a passar o ano novo juntos. A atriz e o empresário namoraram por quase um ano e meio, mas se separaram em novembro do ano passado. Ainda segundo o colunista, na virada do ano, o casal teve a companhia da pequena Sofia, de 5 anos, filha de Grazi e Cauã Reymond. Os três também passaram o último final de semana em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, na casa de Patrick.

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus, seguirá os passos dos pais famosos e fará em breve sua estreia na TV. Isso porque, a pequena, de 8 anos, participou das gravações da terceira temporada da série infantil “O Zoo da Zu”, do canal pago Discovery Kids. Segundo informações da colunista Keila Gimenez, no seriado, Rafinha viverá a personagem Luana, uma menina apaixonada por astronomia e que sonha em ser astronauta. Além do elenco mirim, Rafa contracenou com Jair de Oliveira e Tânia Khalill, que também fazem participações especiais nessa temporada. Prevista para estrear ainda no 1º semestre de 2018, O seriado contará 15 episódios de 30 minutos cada, estrelados pela personagem Zu (Bela Fernandes), o irmão Eric (Bebeto Coregio) e a dupla de amigos Nuno (Erick Ryu Murakami) e Lila (Duda Pimenta).

Stênio Garcia

A mulher de ator Stênio Garcia arrancou suspiros no Instagram ao postar uma foto praticando ioga totalmente nua. Marilene Saade mostra que está com tudo em cima no auge dos seus 49 anos. Os seguidores não perderam tempo e lotaram a rede social dela com elogios.

Naldo e Ellen Cardoso

Após registrar denúncia de agressão contra o marido, o cantor Naldo, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, decidiu perdoar o companheiro e reatar o casamento. Em publicação no Facebook, ela comentou a escolha e pediu: “não julguem”. “Respeitem o nosso momento, está sendo muito difícil para todos nós, não julguem sem nos conhecer, por trás de tudo isso existem pessoas igual a você, uma família que sofre, uma filha que chama pelo pai, cheia de saudade… Um homem cheio de amor desesperado para reparar seus erros e uma mulher com o coração muito ferido, mais que precisa ser forte pra recomeçar”.