Celebridades – 1 de fevereiro de 2017

Sandra de Sá

Sandra de Sá de 61 anos, está apaixonada. Há seis meses, a cantora está namorando a compositora Simone Malafaia, 32, que conheceu no Projeto Conexão Japa Preta, famoso por revelar novos talentos na cena carioca. Em entrevista ao jornal Extra, Sandra fala sobre o romance e garante ter passado dos 60 sem crise: “Estamos juntas e felizes. Não tive crise de idade, parada da menopausa, está passando batido, gosto tanto de viver, que não dá tempo para essas paradas”.

Pablo Morais com a atriz Leticia Almeida

Apesar do pouco tempo de namoro, cerca de três meses, o relacionamento do modelo e ator Pablo Morais com a atriz Leticia Almeida chegou ao fim. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 6, por ela. "Está tudo bem. Terminamos e é só isso. A nossa amizade continua", afirmou, sem dar detalhes sobre o assunto. Em rede social, Leticia apagou fotos ao lado do ex-namorado e recentemente postou parte do Salmo 30, que fala da importância da fé e do perdão. Antes de assumir namoro com a atriz, que brilhou no seriado "Dois Irmãos" ao lado de Juliana Paes, Pablo teve affair com a cantora Anitta.

Ludmilla

Ludmilla causou polêmica no Festival Planeta Atlântida, no Rio Grande do Sul, na madrugada do último domingo, 5. Durante sua participação no show do rapper Jeremih, eles tiveram um momento de bastante intimidade e pareceram se beijar no palco. O carinho levou a plateia, que não esperava por isso, à loucura. "Gente a Ludmilla beijou o cara. Já shippo o casal", comemorou uma fã. "Será que eles se beijaram mesmo?", perguntou outro internauta. Anitta também fez uma participação e subiu ao palco com novo visual: uma peruca da marca de Ludmilla. O beijo não foi confirmado pelo suposto casal.

Wesley Safadão

Wesley Safadão está na Europa para fazer sua primeira turnê pela região. Mas antes de iniciar a agenda de shows, o cantor tem aproveitado para passear com a mulher, Thyane Dantas. Na manhã de segunda-feira, 6, o casal posou coladinho durante um passeio pela Itália. Thyane apareceu no clique usando um moletom com capuz e, na legenda, resumiu o momento com um emoticon de coração. Em sua conta no Snapchat, ela postou outros momentos ao lado do marido durante passeio por Veneza. Assim que retornar ao Brasil, Safadão terá uma agenda bem agitada de carnaval. O cantor fará fará 11 shows em seis dias, passando por oito cidades.