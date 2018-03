Celebridades – 1 de março de 2018

Gisele Bündchen e Tom Brady

Gisele Bündchen e Tom Brady formam um dos casais mais poderosos e badalados do mundo dos famosos. Na última segunda-feira (26), o casal está celebrando 9 anos de casamento. Em 2009, em uma cerimônia secreta e longe dos holofotes, Gisele e Tom oficializaram a união em uma paróquia em Santa Mônica, Califórnia. Alguns meses depois, ainda em 2009, os pombinhos realizaram uma segunda cerimônia em uma praia na Costa Rica. Para celebrar os nove anos de casamento, Gisele e Brady usaram o Instagram para trocarem declarações de amor nesta data tão célebre. Na legenda, a modelo escreveu: “What a ride this past 9 years have been. I love learning and growing with you. Happy anniversary love of my lifey! Te amo muito! @tombrady Que aventura tem sido esses últimos 9 anos. Amo aprender e crescer contigo. Feliz aniversário amor da minha vida!”

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo já tem data para voltar ao cenário mundial da música após o nascimento das gêmeas Marina e Helena, definidas por ela como "saudáveis e gulosas". No dia 30 de junho, a baiana - que já está vendendo ingressos para seus camarotes do Carnaval 2019 - vai cantar na capital portuguesa. "Presente em todas as edições do Rock in Rio Lisboa desde a estreia do festival em solo português, Ivete Sangalo retorna à Cidade do Rock no dia 30 de junho. A cantora promete levar para o Palco Mundo, o principal do evento, um show especial! A 8ª edição do festival acontece nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho. Os ingressos já estão à venda", sinalizou a nota publicada no Instagram da cantora, A assessoria de Ivete explicou que antes de Portugal, ela terá um show no Brasil, em Morro de São Paulo, na Bahia, no dia 19 de maio.

Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel anunciou ter se tornado vegana. Para o processo de transformação, a apresentadora da Record contou com a ajuda de Junno Andrade, com quem ela namora há cinco anos. "Ele me apresentou o documento 'Terráqueos'. Uau! Parei de ver algumas vezes, não queria assistir até o final, chorei e me senti péssima por fazer parte disso tudo. Hoje, comer proteína animal é querer, no mínimo, ter um câncer. Enfim, deu pra mim! Não quero mais matar bichos ou me alimentar deles", publicou em sua coluna na Revista Contigo. Foi a partir dos 13 anos que a comunicadora abandonou a carne "depois de penar muito". "Aos 25, o frango. Mais tarde, o ovo, pois achei um quase pintinho na frigideira. Segui com o leite e queijo sem lactose e, uma vez por semana, peixe. Afinal, diziam que a tal proteína animal era necessária. Depois de um tempo para cá, começaram a me fazer mal. O problema pode estar relacionado a uma enzima. Logo, me esforçava para comer peixe e outros derivados", disse a eterna rainha dos baixinhos. Para concluir, a filha da dona Alda terminou sua reflexão com o mandamento "Não matarás": "Muita gente acredita que o bichinho morre feliz para matar a fome dos humanos e fala cada atrocidade para defender essa teoria, chegam até a citar a Bíblia... Descobri que faço parte da tribo dos 'chatos', um grupo que não quer mais repetir que ama os bichos, mas se alimenta deles. Uma galera muito criticada, pois ninguém gosta de assumir que, para o próprio bem, é preciso causar sofrimento e morte. Estou com quase 55 anos e descobri tudo isso muito tarde. Mas, quem sabe, os meus netos e seus amigos não precisarão se envergonhar por tantos erros cometido por nós".

Cauã Reymond

A assessoria da TV Globo desmentiu nota publicada na última segunda-feira (26) pela coluna “Telinha” do jornal Extra, de que o ator Cauã Reymond estaria ‘dando em cima’ de uma atriz casada. De acordo com a assessoria do canal, o ator nem se quer esteve escalado para a novela “O Sétimo Gardião’, citada pelo jornal. “Ele não está escalado para a novela nem houve assédio. A informação é irresponsável e não procede”, afirmou o departamento de comunicação da emissora carioca”. Em breve, os fãs do galã global, vão poder matar a saudade de Cauã nas telinhas. Num misto de ação, drama, aventura e romance, ‘Ilha de Ferro’ conta a história de Dante (Cauã Reymond) e Júlia (Maria Casadevall). A novela, ainda sem data de estreia, é escrita por Max Mallmann e Adriana Lunardi, com supervisão de Mauro Wilson, tem direção artística e geral de Afonso Poyart, e direção de Roberta Richard e Guga Sander.