Celebridades – 11 de abril de 2017

Renata Banhara

Renata Banhara foi submetida a duas cirurgias no cérebro na última segunda-feira, 10, em São Paulo. A modelo está internada na unidade médica devido a uma infecção grave. Segundo sua assessora de imprensa, Roneia Forte, a modelo está se recuperando na UTI do hospital. "A Renata fez duas cirurgias no cérebro. Um otorrinolaringologista aspirou a coleção de bactérias que estava alojada no osso facial. Mas, ela segue se recuperando na UTI", disse a representante da modelo. Depois, no Instagram, Roneia deu mais detalhes sobre a saúde de Renata. "Venho aqui para tranquilizá-los e passar as últimas informações. Ela está se recuperando, está reagindo bem aos medicamentos, mas não pode receber visitas. Pedimos gentilmente a todos que respeitem e orem muito pois é o que ela mais precisa nesse momento. Ela fez hoje a segunda cirurgia, claro que está sofrendo. Obrigada a todos, agradecemos a compreensão e não tirem conclusões precipitadas, assim que ela puder falar com certeza não hesitará , mas hoje estamos focados em correr contra o tempo. Muito obrigada", escreveu a profissional. Renata Banhara está internada desde a quinta-feira, 5, por conta de uma infeccção grave no cérebro. A complicação se deu por conta de um dente na boca da modelo, que foi contaminado por uma bactéria, que acabou indo para o cérebro.

Joelma

Joelma está em busca de um novo amor. Quase dois anos depois de anunciar o término do casamento de 18 anos com Ximbinha, a cantora confidenciou a amigos que está disposta a iniciar uma nova relação. “Estou pronta para um novo amor”, disse ela à pessoas próximas, segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal” O Dia”. No final do ano passado, durante do “Prêmio Multishow“, a ex-vocalista da banda Calypso afirmou que desde o divórcio ela ainda não havia beijado na boca, e que nem sentia falta de um companheiro. Pelo visto, esse pensamento mudou.

Márcio Garcia

Márcio Garcia recebeu a imprensa na manhã desta terça-feira, 11, em uma coletiva de imprensa nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, para o lançamento da nova temporada do programa "Tamanho Família", que estreia dia 23 de abril. Além do apresentador, o músico Lucas Lima também participou do encontro - a Família Lima é a responsável pela música do programa."Estou muito feliz de mais uma vez estar à frente do palco. O programa é basicamente igual, é uma fórmula que deu muito certo, mas nessa temporada temos algumas novidades e brincadeiras novas", disse Márcio. Assim como o público, o apresentador admitiu que também tem dificuldade de conter a emoção durante a gravação do programa. "Eu tento não chorar e não me emocionar, mas é difícil, a lágrima fica ali no para-brisa (risos). Aí olho para o lado e o Lucas já está meio que chorando, eu olho para o câmera e ele está chorando também, então tento me manter firme ali para ter alguém no controle", explicou. A segunda temporada do programa terá convidados como Camila Queiroz, Mariana Ximenes, os irmãos Bruno Gissoni, Rodrigo Simas e Felipe Simas, Luan Santana, Claudia Raia, Fafá de Belém, Dani Calabresa, Rodrigo Sant'anna, Maria Clara Gueiros, Wanessa Camargo e Daniel, entre outros.

Jerry Adriani

O estado de saúde do cantor Jerry Adriani, de 70 anos, requer atenção e cuidados médicos. Internado desde quinta-feira, 6, em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o artista está com câncer.O filho mais velho do músico, Thadeu Vivas, confirmou o diagnóstico da doença de seu pai e pediu privacidade. "É um momento delicado e muito íntimo. Agradeço o carinho de todos e peço, por favor, que entendam que é um assunto sobre a saúde do meu pai, apenas o seu Jair", pediu ele, que junto com os irmãos mais novos divulgaram carta oficial no começo da noite da última segunda-feira, 10. A primeira internação de Jerry foi no dia 2 de março por conta de uma trombose na perna. Batizado de Jair Alves de Souza, Jerry Adriani nasceu em São Paulo e começou a carreira gravando canções em italiano. Ganhou fama nacional durante a Jovem Guarda, nos anos 1960, com a música "Tarde Demais" e "Doce, Doce Amor".