Celebridades – 11 de agosto de 2017

Renata Banhara

A modelo Renata Banhara está enfrentando um verdadeiro drama em sua vida desde do momento que descobriu uma bactéria alojada no cérebro, após uma infecção nos dentes, devido a um canal. A celebridade passou por três cirurgias e algumas internações, mas ainda sofre com os problemas. Segundo informações do colunista Leo Dias, Renata teve que ser internada mais uma vez em uma clínica de São Paulo por conta de uma nova infecção. Ainda de acordo com a publicação, o estado de saúde dela é estável, apesar de se encontrar bem debilitada. Em recente publicação no Instagram, a modelo avisou que iria se afastar das redes sociais por causa dos problemas de saúde e das dores fortes que sentia em seu corpo. A primeira internação de Renata Banhara foi no mês de abril, em estado grave no CTI do hospital Albert Einstein.

Patricia Abravanel

Patricia Abravanel exibiu sua barriguinha de grávida ao posar junto com Ticiane Pinheiro no aniversário de Arthur, primogênito de Eliana. As apresentadoras se reuniram na noite da última quinta-feira (10) e fizeram questão de registrar o encontro nas redes sociais. Na imagem, a comandante do “Hoje Em Dia” elogiou a herdeira de Silvio Santos, que apareceu toda charmosa em um colete de pelo: “Mamãe linda”. Patricia Abravanel está à espera da sua segunda filha, fruto do casamento com o deputado Fábio Faria. Vale lembrar que ela e o político também são pais de Pedro, de dois aninhos.

Carlos Alberto

Carlos Alberto de Nóbrega utilizou o seu perfil do Instagram na noite da última quarta-feira (9), para declarar todo o seu amor a namorada, a médica Renata Domingues. Aos 81 anos, o apresentador do humorístico do SBT “A Praça é Nossa, brincou ao dizer que a amada de 39 anos faz seu coração bater mais feliz. “Essa Dra. Renata é um presente que Deus me deu. Ela não é cardiologista, mas faz meu coração bater mais feliz. Feliz daquele que tem amor aos 81 anos de idade de uma mulher como você”, declarou ele se derretendo pela amada na legenda da publicação.

Flávia Alessandra

A atriz Flávia Alessandra utilizou o seu perfil do Instagram na tarde da última quinta-feira (10), para publicar uma foto em que aparece sorridente ao lado filha, Giulia Costa de 17 anos, fruto de seu relacionamento com o diretor Marcos Paulo. No click compartilhado na rede social, as duas atrizes esbanjam estilo e simpatia. “Minha menina cresceu”, disse Flávia na legenda da publicação. O registro recebeu mais de 67 mil curtidas e internautas se impressionaram com a semelhança entre as duas atrizes.