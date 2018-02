Celebridades – 12 de fevereiro de 2018

Fátima Bernardes

Um fato inusitado aconteceu na madrugada na última segunda (12) na Sapucaí, quando a repórter Mariana Gross entrevistava um folião. O rapaz surpreendeu ao interromper a entrevista com uma proposta para Fátima Bernardes, que comandava a transmissão do Carnaval Globeleza no estúdio. “Fátima, você quer casar comigo?”, disse o folião, segurando uma aliança na mão. Porém a apresentadora, que é namorada de Túlio Gâdelha, frustrou as expectativas do rapaz. “Não me arrume complicações, Mariana”, brincou Fátima após o pedido ao vivo.Todo empolgado, o folião ainda mostrou uma marmita com frango e farofa, que levou ao desfile. Realmente, a ex de William Bonner, anda ousando em seus figurinos carnavalescos, como quando apareceu fantasiada de mulher gato com seu namorado. No último domingo (11), a apresentadora estava radiante em um look preto com detalhes transparentes e um cabelão poderoso.

Nego do Borel e o ex-jogador Ronaldo

O funkeiro Nego do Borel e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno são os novos solteiros do pedaço e curtiram o final de semana soltinhos na folia. Segundo informações de Leo Dias, a modelo Ju Schiavi, ex- namorada de Nego não segue mais o cantor nas redes sociais e apagou todas as fotos em que aparecia com ele. Os dois estavam juntos há cerca de um ano. Sócio do ‘Nosso Camarote’ Ronaldo curtiu a sexta-feira de Carnaval em um espaço separado dos convidados, o chamado ‘Vipão’. O que chamou a atenção foi que Ronaldo estava sem Celina Locks. De acordo com o jornalista, o relacionamento de três anos do casal não sobreviveu ao Carnaval. Ele passou no Rio de Janeiro e ela, em São Paulo. Apesar disso, o ex-jogador se comportou bem direitinho na Sapucaí e não foi visto com nenhuma ‘affair’.

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo já é mamãe de gêmeas! Fora do Carnaval baiano, a cantora deu à luz na madrugada do último sábado (10), na maternidade Hospital Aliança, em Salvador, na Bahia. A assessoria da artista confirmou o nascimento das herdeiras Marina e Helena por volta das 4h30 da manhã local e pesando cerca de três quilos cada uma. Questionados sobre os estados de saúde, o representante conta que o parto foi de cesária e garante que a mulher do nutricionista Daniel Cady e as meninas passam bem. "Ótimas!", declarou.

Juliana Paes

A atriz Juliana Paes desfilou no último domingo (11), depois dez anos afastada da Sapucaí. A beldade, brilhou como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. “Tava com saudade do desfile. Dessa confusão, não”, disse Juliana que chegou cercada de seguranças. “Estou muito emocionada. É uma delícia estar aqui de novo. Eu tava com saudade disso daqui. Eram dez anos sem desfilar tão perto do coração da escola e eu estou de volta”, continuou ela ao G1. Já sobre a escola de samba, a morena falou: “A Grande Rio hoje é a minha casa, a minha família no samba. Estou feliz da vida.” Porém, a artista já adiantou que no próximo ano, não voltará como rainha.