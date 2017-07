Celebridades – 14 de julho de 2017

Leandro Hassum

Leandro Hassum voltou a impressionar seus seguidores do Instagram, na manhã desta quinta-feira (13), ao posar em camisa. O comediante fez uma montagem com duas fotos e mostrou a grande diferença do seu corpo, três anos após se submeter a uma cirurgia de redução de estômago. Ele chegou a eliminar quase 70 kg. “Mais um antes e depois para dar aquela moral pra galera que acredita que pode mudar. Meu corpo, minhas regras”, escreveu o ator global, que atualmente está morando nos Estados Unidos.

Simone e Simaria

A dupla sertaneja, Simone e Simaria, substituirá Victor e Leo no “The Voice Kids“. As coleguinhas foram confirmadas como as novas juradas do reality musical infantil, nesta quinta-feira (13), pelo site oficial da TV Globo. Outra novidade no time ‘kids’ é a troca de Claudia Leitte por Ivete Sangalo. Enquanto a loira enfrentará o desafio de orientar jovens talentos, Veveta se sentará ao lado de Carlinhos Brown e Michel Teló na versão adulta.

Monica Iozzi

Durante o programa Conversa com Bial exibido na Globo na última quarta-feira (12), a atriz Monica Iozzi comentou sobre o processo movido pelo ministro do STF Gilmar Mendes após crítica realizada nas redes sociais. Durante a entrevista, Iozzi destacou que não acredita ter errado em seu posicionamento: "Eu tenho direito, como cidadã, de questionar, sim, a decisão de um ministro." Encerrado em maio deste ano, após o pagamento de uma indenização no valor de R$ 30 mil pela artista, o processo movido pelo ministro acarretou na condenação da atriz, no ano passado, por conta de uma publicação realizada no Instagram. No post, Monica Iozzi questionava uma decisão de Gilmar, na época presidente do Supremo Tribunal Federal. "Eu não me contive e fiz um post dizendo: 'Se um ministro do Supremo Tribunal Federal age dessa maneira, não sei o que esperar da Justiça'. É mais ou menos isso. E aí ele me processou por calúnia e difamação", lembrou Monica. A decisão, publicada em setembro de 2016, concluiu que a apresentadora é uma pessoa pública e que, por esse motivo, ela teria extrapolado "os limites de seu direito de expressão. Monica Iozzi contou ainda que recebeu propostas para realizar um acordo. "Ele queria que eu tirasse o post que fiz e fizesse um novo post de retratação, me desculpando pelo que eu havia feito, com a mesma visibilidade", explicou, afirmando que, apesar de o valor ser uma quantia alta para ela, optou por continuar com a publicação. "Algumas coisas que, se você tem certeza, Bial, então vai até o fim", declarou.

Sasha Meneghel

Sasha Meneghel está aproveitando a companhia da mãe, Xuxa, em Nova York, nos EUA. A apresentadora está de férias na cidade ao lado do namorado, Junno Andrade. E na noite da última terça-feira (11), a estudante de moda, que clareou recentemente os cabelos, compartilhou um vídeo em sua conta de Instagram ao dar um beijinho na mãe enquanto andavam de táxi. Xuxa retribuiu e beijou a filha na cabeça.As demonstrações públicas de carinho entre mãe e filha são frequentes. Recentemente, Sasha movimentou a web ao compartilhar foto de beijo na mãe. "Rainha e princesa", comentou um seguidor da melhor amiga de Bruna Marquezine. A nova tonalidade dos fios da adolescente foi aprovada pela comandante do "Dancing Brasil", cuja segunda temporada estreia dia 24. "Sá meu anjo loiro (agora mais loira) estou com tanta saudades de você. Te amo!", se derreteu Xuxa.