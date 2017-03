Celebridades – 14 de março de 2017

Daniel Cady e Ivete Sangalo

Daniel Cady, o marido da cantora Ivete Sangalo, chamou atenção ao compartilhar no Instagram uma foto antiga de sunga, exibindo o corpo sarado, nesta segunda-feira (13). Na legenda da imagem, ele revelou que o registro foi determinante para a sua saída do curso de Engenharia Química para ingressar na faculdade de nutrição. “Recordar é viver! Recebi essa foto de um amigo de uma prova de revezamento de Triathlon que fizemos juntos. Isso foi há 14 anos atrás e demonstra a nossa paixão pelo esporte e saúde. Foi nesse período que decidir abandonar a faculdade de Engenharia Química para cursar Nutrição e ser feliz!!“, confessou o gato. O nutricionista de 31 anos, sempre discreto nas redes sociais, surpreendeu seus seguidores e também os fãs de Veveta que estão sempre conectados na web. Daniel Cady e Ivete Sangalo estão casados desde 2011, e como fruto desse amor nasceu Marcelinho, de 7 anos.

Nana Magalhães

Casada há 20 anos com o humorista e deputado federal Tiririca, Nana Magalhães não tem dúvidas de que foi o coração de manteiga do marido que a cativou. Mas isso não significa que ela não considere o político um gato. Acostumada a ouvir que ele não está à altura de sua beleza - ou comentários até mais grosseiros -, Nana tem a resposta na ponta da língua. "Eu o acho bonito. Para quem me pergunta se o acho feio, digo que ninguém está acostumado a vê-lo sem a caracterização do palhaço Tiririca. Quem o vê sem o chapéu, a peruca e os trejeitos do personagem, muda de opinião", afirmou ela. Na hora do sexo, segundo Nana, Tiririca faz jus à fama dos homens do Nordeste, que são chamados de "cabra macho". Questionada sobre a performance do marido entre quatro paredes, Nana Magalhães não titubeia: "Ele é muito gostoso".

Ludmilla

Ludmilla sensualizou na cidade de Angra dos Reis, no litoral Sul do Estado do Rio, nesta terça-feira, 14. Usando um biquíni rosa, a cantora exibiu o corpão à beira da piscina. A foto foi compartilhada no Instagram e, em poucos minutos, já havia recebido mais de três mil curtidas. Antes de voltar ao Rio de Janeiro, Ludmilla passou por Paris para participar do lançamento da nova coleção da marca Puma, a FentyXPuma. Por lá, a artista teve um encontro com a cantora Rihanna.

Gusttavo Lima e Andressa Suita

Gusttavo Lima e Andressa Suita compartilharam um lindo clique com seus seguidores nas redes sociais. Na foto, o cantor aparece beijando a barriguinha da mulher, grávida do primeiro filho do casal. "Mesmo antes de te conhecer, já és a razão do nosso viver", escreveu Andressa em sua legenda. A modelo ainda usou a hashtag "Anjo Gabriel" para falar o nome escolhido para o filho. Em seu texto na rede social, Gusttavo falou sobre ansiedade para a chegada do primeiro filho. "Em um misto de ansiedade boa, de muita expectativa...Planejar, esperar, imaginar como será, nada se compara a essa sensação!!! #Gabriel", escreveu o cantor.