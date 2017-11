Celebridades – 14 de novembro de 2017

Ticiane Pinheiro e César Tralli

Ticiane Pinheiro e César Tralli já estão casados. O casal oficializou a união em segredo numa cerimônia íntima no último fim de semana. Os apresentadores casaram em uma capelinha da cidade de Morungaba, interior de São Paulo. Apenas familiares bem próximos dos noivos participaram da celebração religiosa. A cerimônia luxuosa para quase 300 pessoas vai acontecer no dia 2 de dezembro em um requintado hotel em Campos do Jordão, também no interior paulista. Tici e Tralli já distribuíram os convites e estão cuidando dos últimos detalhes da celebração que promete agitar o universo dos famosos.

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo está aproveitando seus dias de folga para mergulhar no universo dos gêmeos. À espera de duas meninas, a cantora procurou aulas para aprender como amamentar as bebês. Na última segunda-feira (13), Veveta mostrou em seu perfil do Instagram Stories parte do curso com a enfermeira obstetra Loise Chamusca. “O curso que eu estou fazendo com Loise de amamentação de gêmeos. Ó o peitinho! Se meu peitinho estivesse assim eu estava bem (…) Foi ela que me ajudou na primeira amamentação e não podia faltar de novo. Aquela ali ó, só no peitinho! Amamentar é uma das melhores coisas do mundo“, disse a cantora no vídeo. Vale lembrar que Ivete Sangalo já é mãe de Marcelinho, de 8 anos. O menino e as gêmeas são frutos do casamento da artista com o nutricionista Daniel Cady, 13 anos mais novo.

Zilu Godoi

Zilu Godoi parece não ter se abalado após ser publicada a notícia de que o noivo dela, Marco Antonio Teles, teria uma amante. O colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, afirmou ter recebido prints de conversas quentes do empresário com uma moça loira de São Paulo. Logo após a repercussão da notícia, a ex-mulher de Zezé Di Camargo fez um post reflexivo em seu perfil do Instagram sobre os desafios da vida. “Não podemos esquecer, jamais, que toda obra, louvor, poder e vontade pertencem ao senhor! Por isso, devemos confiar e esperar sempre em Deus para realização de todas as coisas. Sermos ‘blindados por Deus’ não nos ‘isenta’ de grandes lutas, mas com certeza, nos capacita e fortalece para que sejamos sempre vencedores em Cristo Jesus! Boa noite meus amores”, disse Zilu, que horas depois fez outro post: “Eu só posso me ofender, se eu não me conhecer!”. No último domingo (12), Zilu posou agarradinha com Marco Antonio e se disse ansiosa para oficializar a união com o empresário. Eles pretendem se casar no primeiro semestre de 2018.

Cleo Pires

Cleo Pires divertiu os fãs com uma foto publicada no Instagram nesta terça-feira, 14. A atriz posou de sutiã e calça, jogando os cabelos e brincou na legenda. "Olha o recalque! Desviei #badgirlsdoitwell", escreveu. Os fãs foram só elogios. "Muito linda, a cópia da sua mãe", escreveu um seguidor. "A única pessoa desse mundo que consegue ficar linda e maravilhosa vestindo um sutiã bege", postou outro.