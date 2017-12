Celebridades – 16 de dezembro de 2017

Naldo Benny f

Naldo Benny foi preso em flagrante em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último dia 3. O artista tinha uma pistola em casa sem ter porte legal de arma e também foi denunciado pela mulher, Ellen Cardoso, conhecida como Moranguinho, por agressão. Depois de ser preso, o cantor foi procurar ajuda espiritual longe de casa. De acordo com o jornal extra, ele está fazendo um retiro numa estância em Belo Horizonte, que pertence à Igreja Batista da Lagoinha. A igreja é a mesma onde, Guilherme de Pádua (assassino da filha da autora Glória Perez) virou pastor, depois de 15 anos de conversão O que teria motivado a crise de ciúme de Naldo, foi que ele queria a senha do Instagram da loja de Ellen Cardoso. Tanto ele quanto ela possuem as senhas das redes sociais particulares. Ele não gostou de um comentário feito por um rapaz em uma das fotos postadas e queria vasculhar as mensagens diretas. Como ela se recusou a dar, Naldo quebrou o celular da mulher e partiu para a agressão.

William Bonner

Na última sexta-feira (15), William Bonner respondeu aos comentários de seus seguidores, depois de ser criticado por seu namoro com Natasha Lannes. O âncora do JN bateu boca com uma internauta que fez um comentário em uma foto publicada pelo jornalista da namorada com a cachorrinha da família. A seguidora disse que a exposição do relacionamento de Bonner é “ridícula” e defendeu Fátima Bernardes. “Talvez quem passe ridículo neste momento não sejamos nós, que cuidamos de nossas vidas, que nos respeitamos. Talvez caiam no ridículo as pessoas que não superaram nossa separação, embora nada tenha a ver com isso, e que não aceitaram que tenhamos reconstruído nossa felicidade“. Em novembro deste ano, Fátima Bernardes surpreendeu ao aparecer publicamente com um novo namorado, Túlio Gâdelha, após separação de William Bonner.

Ludmilla

Ludmilla postou em seu Instagram, uma foto sensual e arrancou elogios dos seguidores. A cantora posou na cama, sem calcinha, exibindo suas curvas e tatuagens.“Tattooos“, escreveu ela.

Paula Fernandes

A cantora Paula Fernandes surpreendeu seus seguidores na última quinta-feira (14) ao mostrar seu corpo nu em foto divulgada no Instagram. Na legenda da imagem, a artista falou sobre empoderamento feminino e celebrou o sucesso das colegas também sertanejas. A imagem da cantora sem roupas e com corpo molhado foi feita nos bastidores do clipe “Traidor”. Ao relembrar o momento, Paula falou sobre empoderamento feminino. “Olho pra trás e fico muito feliz com o sucesso de tantos talentos femininos. Sempre acreditei neste movimento de nós mulheres”, afirmou. “Somos dignas, guerreiras, criativas! A proposta é agregar, somar, compartilhar, sermos iguais. Fico muito feliz em ver esse movimento com cada vez mais peso e força. Digamos “SIM” aos direitos iguais! “SIM” ao talento feminino independente de qualquer coisa. O importante é nos mantermos fortes e unidas a procura do bem, todos os dias! Como é bom ser mulher, como é bom o empoderamento feminino!”, finalizou.