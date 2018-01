Celebridades – 16 de janeiro de 2018

Paula Fernandes

A cantora Paula Fernandes aproveitou seus dias de folga na agenda corrida para curtir dias de descanso na Tailândia e fez a alegria dos fãs ao compartilhar os momentos no lugar. Em seu perfil oficial no Instagram, artista publicou um registro da viagem em que aparece de biquíni e surpreendeu os internautas pela sua boa forma.

Sabrina Sato e Duda Nagle

Agora é oficial, Sabrina Sato e Duda Nagle estão noivos. A novidade foi anunciada pelo ator na última segunda-feira (15). “Agora é oficial. Te amo muito, minha noiva!”, escreveu em seu perfil no Instagram em uma foto beijando a amada e exibindo o anel. Em seu canal no Youtube, a apresentadora divulgou um teaser do próximo vídeo que irá ao ar. “Eu vi tudo embaçado. Ele ajoelhou, igual nos filmes“, contou ela sobre o pedido. Sabrina e Duda estão juntos há cerca de três anos.

Rachel Sheherazade

Rachel Sheherazade está afastada do SBT. A âncora do “SBT Brasil” machucou o pé esquerdo e precisará ficar de repouso por uma semana. Em sua página oficial do Facebook, a jornalista postou uma foto do pé engessado. “Voltando pra casa de botinha no pé, amigos. Uma semana de repouso até voltar ao #SBTBRASIL. Hoje, vou assistir meu amigo Carlos Nascimento do outro lado da telinhas!”, escreveu na legenda da foto.

William Bonner

O apresentador do “Jornal Nacional”, William Bonner, divertiu seguidores ao publicar na última segunda-feira (15), em seu perfil do Instagram, um click em que aparece bem diferente, de óculos, fazendo uma careta. “É o que eu sempre digo. Nada como uma viagem de férias pra gente se sentir revigorado” escreveu ele na legenda do registro. Os fãs de Bonner fizeram questão de comentar a publicação: “Que susto!”, “Você deveria ser comediante e não jornalista”, “Nem com careta consegue ficar feio”, dispararam. Vale lembrar que William curtiu alguns dias de folga pela Europa, passando pela Espanha e Portugal. O jornalista compartilhou com seus seguidores algumas fotos. Ele estava com as filhas, Laura e Beatriz, de seu casamento com Fátima Bernardes, além da namorada, Natasha Dantas.