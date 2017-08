Celebridades – 18 de agosto de 2017

Dado Dolabella

Dado Dolabella foi solto na madrugada de hoje, às 4h30, após ser detido na tarde da última quinta-feira, no Rio de Janeiro, por deixar de pagar pensão alimentícia ao filho Eduardo Neves Dolabella, de 7 anos. Ele deve à mãe da criança, Fabiana Vasconcellos, cerca de 200 mil reais. O pedido de habeas corpus foi atendido pelo desembargador Cezar Augusto Rodrigues Costa, por considerar que “não havia comprovação da prisão”, de acordo com a decisão assinada. Segundo o advogado de Dolabella, André Fróes, a detenção era ilegal, já que o ator tentava reduzir o valor da pensão na justiça, por estar desempregado e não conseguir honrar o pagamento.

Giseli Silvino

A viúva de Paulo Silvino, Giseli Silvino, desabafou em seu perfil do Facebook sobre a morte do ator e humorista de 78 anos. A mensagem emocionada foi compartilhada na madrugada de sexta-feira (18). “A única coisa que tenho certeza é que eu nunca mais serei feliz … Você foi o melhor marido do mundo! Fez da minha vida um mundo encantado, meu eterno amor. Obrigada, amigos, pelo carinho “, escreveu ela na legenda da imagem em que aparece ao lado do marido. Paulo Silvino faleceu em casa, na manhã da última quinta-feira (17), vítima de um câncer no estômago descoberto no ano passado. Ele deixou três filhos, fruto do seu casamento com Diva Plácido: João Paulo, Isabela e Flávio Silvino, que atuou em novelas como “Vamp” (1991) e “Laços de Família” (2000) e abandonou a carreira para se tratar das sequelas deixadas por um acidente de carro.

Karina Bacchi

Karina Bacchi não cansa de compartilhar com seus seguidores fotos super fofas do filho recém-nascido, Enrico. Na última quinta-feira (17), a atriz encantou ao mostrar o herdeiro sorrindo. “Mamãe não aguenta de tanto amor. Que Deus te proteja e te guarde”, escreveu a mãe coruja na legenda da imagem. Além da mamãe coruja, Ticiane Pinheiro também ‘baba’ pelo bebê que nasceu no último dia 8, em uma maternidade de Miami, nos Estados Unidos. A apresentadora do “Hoje Em Dia” rasgou elogios para a beleza do afilhado através do seu perfil do Instagram. “Bom dia com essa foto mais lindaaaaaaa e fofaaaaaaa do meu afilhado Enrico Bacchi. Obrigada pela foto mamãe, Karina Bacchi. Saudades. Amo vocês“, escreveu a noiva de César Tralli na legenda da imagem.

Zezé Di Camargo

Zezé Di Camargo completou 55 anos e foi surpreendido por uma festa surpresa em São Paulo organizada pela noiva, Graciele Lacerda. A comemoração intimista contou com a presença dos irmãos do aniversariante Emanuel, Luciele e Luciano Camargo. Denilson, Flávia Fonseca e os irmãos Kiko e Bruno, do grupo KLB, também foram prestigiar o sertanejo. Segundo informações da revista “Quem”, a comemoração terminou com Zezé rodeado de amigos, tocando sanfona acompanhado do Trio Boca Quente. No Instagram, a mulher de Luciano compartilhou uma foto ao lado de Zezé e Graciele Lacerda. “Zezé, que Deus te abençoe, te proteja e te guarde…Desejo toda felicidade do mundo… Gra, parabéns pela festa linda!”, escreveu Flávia Fonseca.