Celebridades – 19 de janeiro de 2017

Ludmilla

Ludmilla vai acionar a delegacia de polícia contra o apresentador Marcão, do programa “Balanço Geral” na Record TV Brasília. O jornalista do canal afiliado chamou a cantora de “macaca” ao vivo, durante o quadro “A Hora Venenosa” exibido na semana passada Nas imagens que estão circulando nas redes sociais, Marcão comenta o fato de Ludmilla ter se recusado a tirar fotos com fãs em um restaurante da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro.“É uma coisa que não dá para entender. Era pobre, macaca…pobre, mas pobre mesmo. Eu sempre falo para os meus amigos: eu era pobre e macaco também. Eu era não…eu sou rico hoje, de saúde, graças a Deus”, falou o âncora de forma confusa. Após ficar sabendo da declaração, Ludmilla utilizou seu perfil do Instagram para lamentar o ocorrido e frisou que o fato não ficará impune.

Carol Castro

Carol Castro confirmou que está esperando seu primeiro filho em entrevista à revista “Caras” desta semana. Na capa, a gata posou de vestido branco, acariciando a barriguinha de dois meses e meio. A atriz de 32 anos está grávida do músico Felipe Prazeres, de 39, e preferiu manter a novidade em segredo durantes os primeiros meses da gestação. Por conta do herdeiro que deve nascer em agosto, Carol precisou ser substituída na próxima novela das 23h, “Os Dias Eram Assim”. Maria Casadevall, ex-namorada de Caio Castro, já está no Chile gravando as primeiras cenas do folhetim da TV Globo.

Bruna Marquezine

Uma má notícia para aqueles que estavam ansiosos para ver Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine como rivais na novela “O Sétimo Guardião”. A namorada de Neymar deixou a trama de Aguinaldo Silva, que estava prevista para estrear em 2018 no horário nobre. Agora, Marquezine já foi cogitada para integrar o elenco do próximo folhetim de Walcyr Carrasco na TV Globo, que deve ir ao ar antes. Para substituir Bruna e disputar Chay Suede com Mariana Ruy Barbosa na trama, Aguinaldo enviou convite para Thaila Ayala. A ideia do autor é manter o elenco repleto de jovens atores.

Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro quer desfazer o mal entendido com o ex-marido Roberto Justus. Depois de se pronunciar através de seu perfil no Instagram negando a traição do apresentador nesta terça-feira (17), a loira pediu que o youtuber Matheus Mazzafera retirasse o vídeo, que gerou a polêmica, do ar. Agora, o conteúdo não está mais disponível! “Nós do canal, podemos dizer que o vídeo foi tirado do ar porque ficou confuso sobre quem traiu a Tici, e ela disse que não foi o Roberto. Então, o Matheus tirou do ar por um pedido da Tici“, disse um dos responsáveis pela divulgação do canal na mídia ao jornal “Extra”. Entenda o caso: Durante o bate-papo publicado na semana passada no Youtube, a apresentadora revelou que já foi traída, mas não chegou a citar Justus, com quem viveu por 7 anos e tem uma filha, Rafaella, como sendo o responsável pela “pulada de cerca”.