Celebridades – 2 de maio de 2017

Mariana Rios

A atriz Mariana Rios e o empresário Ivens Neto, parece que não conseguiram ficar muito tempo longe um do outro e se reconciliaram. Uma prova disso foi a surpresa que Ivens fez para ela. A atriz recebeu um lindo buquê de flores gigante e fez questão de compartilhar com seus seguidores em seu perfil no Instagram, o mimo especial que recebeu do amado. “Pelos corações que sabem alegrar, querer bem, e com isso deixam o perfume da flor que ofertam“, escreveu a morena na legenda do click. O post que rendeu mais de 115 mil curtidas.

Larissa Manoela e Thomaz Costa

João Guilherme já é passado. Larissa Manoela confirmou que está “junto” com o ator Thomaz Costa, que foi seu namoradinho na época de “Carrossel”, novela infantil do SBT. Depois de tietar Neymar e Bruna Marquezine e acompanhar shows de Justin Bieber na companhia do jovem artista, a cantora parou de fugir do assunto e confirmou o relacionamento. “A gente está junto, sim. Como falei o nosso meio de amizade é muito próximo e nós acabamos sendo vistos juntos. A gente está feliz! É isso que eu posso dizer”, garantiu ela em entrevista ao programa “TV Fama“. Na ocasião, Larissa e Thomaz curtiam juntinhos o show de Anitta.

Grazi Massafera

Grazi Massafera desembarcou no seu segundo roteiro de férias, no último domingo (30), após brilhar na novela “A Lei do Amor“. Agora, a atriz está aproveitando a Disney com a filha Sofia, de 4 anos, e o namorado, Patrick Bulus. Antes dessa viagem, o trio passou dias tranquilos em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco e roteiro preferido das celebridades. Depois visitaram a mansão que Patrick tem em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Luana Piovani

Luana Piovani fez a alegria dos fãs nesta terça-feira (2). A atriz postou uma foto no Instagram usando apenas lingerie preta, cinta-liga e salto alto. 'Bela, despida e na escada', escreveu ela na legenda. Não demorou muito para receber um comentário do marido, Pedro Scooby: "A sua lingerie favorita na minha modelo favorita!". Além do surfista, os fãs da atriz também capricharam nos comentários. Aos 40 anos, Luana é mãe de três filhos: Dom, de 5 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 1 ano.