Celebridades – 20 de fevereiro de 2018

Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo usou o seu Instagram, na manhã da última terça-feira (20), para agradecer aos fãs e dizer que ficará mais um pouco ausente das redes sociais, pois, no momento ela precisa dar mais atenção para a sua família, que agora cresceu. “Bom dia zamurinhos! Quanta saudade de vcs e dos nossos encontros. Mas, confesso que estou no mais pleno momento da minha vida! Minha família linda cresceu e estamos tão felizes que não cabe no nosso coração esse amor gigante. Mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouquinho mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento. A amamentação é uma das coisas mais prazerosas e saudáveis para elas e para mim. Elas crescem felizes e bem alimentadas . Marcelo tem participado ativamente . Enche as irmãs de carinho e toda atenção. E esse Papai lindo só babando e pensando em como lidar com esse amor lindo Obrigada a vcs por tantas mensagens de amor e carinho. Amigos, fãs e família estão nutrindo nossos corações ! Obrigada gente ! Beijos de Marcelo, Marina , Helena , mamãe e papai”, escreveu a cantora na legenda da foto.

Naldo Benny

Dois meses depois de ser acusado de agressão pela mulher, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, Naldo Benny está fazendo terapia. O funkeiro, que também está frequentando retiro espirituais, disse em seu Instagram na última segunda-feira (19) que o tratamento tem sido muito bom para ele. “Para cuidar, investir em meu lado emocional. Eu te digo que é muito bom procurar uma terapia você que, de repente, passou por algum problema assim como eu. É fundamental buscar sua autonomia emocional. Eu percebo e descubro que todas as vezes que vou em busca de ajuda com o próximo, eu estou me resolvendo para que eu seja mais autossuficiente, para que eu melhore. E eu me torno mais forte. Está sendo muito bom”, declarou o dono do hit “Amor de Chocolate”. Naldo ainda aconselhou seus seguidores. “Se você passou por algum problema nesse sentido, não fique com vergonha, não seja machista. Vá em busca, vai fazer muito bem”, disse ele.

Marina Goldfarb

Após o termino do namoro com Cauã Reymond, Marina Goldfarb engatou romance com o engenheiro e diretor executivo da Cidade das Artes, Igor Carvalho Rodrigues. Segundo o colunista Leo Dias, a responsável pela aproximação dos dois é Yanna Lavigne, amiga da apresentadora e do gato. De acordo com a publicação, eles estiveram juntinhos na última sexta (16) e curtiram muito o final da folia, no sábado das campeãs no camarote “Folia Tropical

Andressa Suíta

A modelo Andressa Suíta está à espera de seu segundo filho, fruto de seu relacionamento com o sertanejo Gusttavo Lima, com quem já é mãe de Gabriel. Em seu perfil oficial no Instagram, a loira, na última segunda-feira (19), mostrou os indícios de sua barriga de grávida aos 4 meses de gestação. “Olha quem resolveu dar o ar da graça…”, escreveu Andressa na legenda da imagem que recebeu diversos de elogios dos fãs. Em entrevista ao site Purepeople, Andressa revelou que tentará mais uma vez um parto domiciliar: “Tentei ao máximo ser em casa, passei mais de 24 horas em trabalho de parto, mas a meus médicos me aconselharam ir para o hospital, pois não tava conseguindo os 10cm de dilatação. Ao chegar no hospital, consegui dilatar total. Acabei tendo o parto normal no hospital. Esse eu quero que seja domiciliar, é tudo mais tranquilo, a conexão entre você e o bebê parece ser maior, quero muito que dê certo”, contou. Apesar das mudanças, a modelo manterá a rotina de exercícios e mudará a alimentação: “Agora que completei 12 semanas já posso voltar aos treinos, vou sim manter os treinos e ser uma grávida super ativa”, disse. “Estou comendo de tudo. Nunca tive o hábito de fazer dietas rigorosas, como de tudo com moderação, mas na gravidez sempre me permito comer mais!”, continuou. Em conversa com a revista Caras, o casal revelou quais os possíveis nomes escolhidos para o bebê. “Gostamos de nomes bíblicos, então pensamos em Samuel, Miguel ou Francisco”.