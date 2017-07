Celebridades – 20 de julho de 2017

Eliana

Grávida de sete meses, Eliana foi internada novamente. A apresentadora do SBT publicou uma foto com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em seu perfil no Instagram e na legenda explicou: “Voltamos para o hospital. Tive um pequeno susto, mas agora está tudo bem. Aqui vamos ficar até o nascimento da Manuela, que está no sétimo mês, graças a Deus! Obrigada pelo carinho e orações”. Eliana sofreu um descolamento de placenta e precisou ser internada para ficar em repouso absoluto, em maio. Em meados de junho, ela teve alta temporária e foi autorizada pelos médicos a continuar o repouso na casa de sua mãe, que mora em São Paulo. Segundo sua assessoria de imprensa, a apresentadora ficaria apenas duas semanas na casa da mãe e depois voltaria a ser internada, mas como reagiu bem nesse período, acabou ganhando duas semanas adicionais fora do hospital.

William Bonner

Sempre discreto em suas redes sociais, William Bonner surpreendeu os seguidores ao compartilhar várias fotos suas no Instagram, na noite da última terça-feira (18). Entre elas, uma imagem do seu sorriso, e na legenda, refletiu sobre a felicidade. “Bom dia pra você que só consegue estar bem quando as pessoas queridas e próximas também estão. O mundo é melhor com gente como você. Dá um abraço aqui no tio”, escreveu o âncora do “Jornal Nacional”. Nos comentários, uma seguidora questionou o jornalista sobre sua nova namorada e acabou recebendo uma resposta nada amistosa. “Bom dia, William, quando vai apresentar a nova namorada?“, perguntou a fã. “Me deixa ver aqui na minha agenda. Que dia seria bom para você”, escreveu Bonner. Natasha Dantas é apontada como a nova namorada de Bonner, desde o término do casamento de 26 anos com Fátima Bernardes. O jornalista já negou a informação mais de mil vezes, mas recentemente eles passaram um fim de semana juntos mansão do apresentador no Rio de Janeiro.

Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro quer aumentar a família. A apresentadora da Record, de 41 anos, deixou escapar durante férias na Flórida que pensa em dar um irmão ou uma irmãzinha para Rafinha Justus, de 8 anos. “Está nos meus planos ter outro filho logo. Em breve quero voltar aqui para fazer o meu enxoval”, disse Ticiane, segundo informações do jornal “Extra”. Recentemente, no último Dia dos Namorados, ela ficou noiva do jornalista César Tralli durante viagem romântica pelo Uruguai. Eles tinham reatado há pouco tempo e decidiram apostar em uma nova relação. O casamento dos pombinhos deve acontecer ainda neste ano, para que eles possam passar o Natal e Réveillon como marido e mulher

Rodrigo Faro

De férias em Orlando, Rodrigo Faro publicou uma foto prá la de divertida, em seu perfil do Instagram, na última terça-feira (18). No registro, o apresentador da Record TV, surge em uma loja americana de roupas e utilizando um look composto por camiseta florida e bermuda estampada. Na legenda, o marido de Vera Viel brincou que estava “imitando” Silvio Santos. “Em Orlando no estilo Silvio Santos”, escreveu ele na legenda, lembrando da vez em que o dono do SBT apareceu com o estilo bem parecido em post feito por Patrícia Abravanel em janeiro de 2015. A publicação recebeu mais de 104 mil curtidas.