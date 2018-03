Celebridades – 20 de março de 2018

Geisy Arruda

Geisy Arruda publicou em seu Instagram, uma foto sua, ousada, onde aparece de lingerie, porém, o que era pra ser provocante, acabou virando piada entre os seguidores da moça. Acontece que os internautas mais atentos, perceberam que os pés de Geisy estavam sujos, e logo, começaram a fazer piadas sobre a foto. “Tá bonita, mas o pé está sujo…”, “Minha mãe me mataria se eu colocasse os pés sujo no sofá” e “Que pé encardido”, foram alguns dos comentários feitos.

Hugo Bonemer

Em entrevista ao programa “TV Fama”, o primo do jornalista William Bonner, o ator Hugo Bonemer, revelou que está namorando. O repórter da atração questionou o artista sobre um suposto namoro dele com uma mulher, e ele disparou: “É ele. É um ator”. Porém, ele não revelou a identidade do namorado. Ele está longe da televisão desde 2016, quando interpretou o personagem Augusto, na novela “A Lei do Amor”, exibida pela TV Globo. Atualmente, Hugo se encontra em cartaz nos musicais “Yank!” e “Ayrton Senna O Musical”. Em “Yank!”, ele interpreta Stu, correspondente de guerra que acaba se apaixonando por um soldado do exército, Mitch, interpretado por Betto Marque, juntos, eles lutam pela sobrevivência num tempo e lugar onde as circunstâncias estão contra eles. “Yank!”, foi vencedor de quatro categorias na 17º edição do Prêmio CENYM (melhor musical, elenco, canção e melhor cartaz), além disso, também faturou dois prêmios no Broadway World Brazil Awards (melhor direção musical e melhor versão brasileira).

Thammy Miranda

Depois de anunciar no programa "Altas Horas" que participaria de um reality show em família, Gretchen e Thammy Miranda já começaram a abrir suas vidas para as câmeras do Multishow. E na última sexta-feira (16) as lentes registraram um momento simbólico e cheio de amor e animação entre Thammy e sua até então namorada, Andressa Ferreira. O casal embarcou para os Estados Unidos e protagonizou um casamento na capela Little White Wedding, em Las Vegas. No Brasil, a cantora reuniu parte de sua família para acompanhar, pela internet, todos os momentos do enlace, com direito a comemoração entusiasmada dos pombinhos após a troca de alianças. "Recém-casados!!!", vibrou Thammy. "Casei!!!", completou Andressa, que escolheu um tradicional vestido branco para a ocasião. "Os Gretchens" será exibido pelo Multishow a partir do dia 23 de abril.

Cantora Simone

A cantora Simone, da dupla com Simaria, exibiu em seu Instagram na última segunda-feira (19), os presentes luxuosos que recebeu do marido, Kaká Diniz. “Marido bom é assim, Brasil. Vai orando aí, você que é mulher, que Deus vai dar a vitória para vocês também. Ganhei presente do marido, vamos olhar o que ele trouxe para mim”, disse ela, enquanto abria a caixa. Ao abrir, a cantora falou: “Ah, que maravilhoso! Amei, bebê! Olha que lindo, gente, maravilhoso! I love you. Eu te amo. Ui, arrasou. Chora não coleguinha, ô benção. Adorei!”. “Nossa, que bolsa linda! Linda de viver!”, exclamou Simone. Os presentes dados por Kaká, a Simone, são da grife italiana Gucci, juntos, os mimos somam o valor de aproximadamente 16 mil reais. O sapato estilo mid-heel slide, por exemplo, feito em couro preto e branco, com estampa azul e um laço nas cores características da grife, custa cerca de 2.500 reais. Já a bolsa, feita com couro preto e com uma borboleta de metal cravejada de cristais, sai por cerca de 13.700.