Celebridades – 20 de outubro de 2017

Eliana

Eliana já voltou ao trabalho um mês após o nascimento da segunda herdeira, Manuela. Na última quinta -feira (19), a apresentadora retomou as gravações do programa no SBT e sua primeira entrevistadas foi Paula Fernandes. A gravação aconteceu na mansão de Eliana e a sertaneja ainda teve a oportunidade de conhecer a pequena Manuela. “Eliana querida! Muito obrigada pela recepção em sua casa! Adorei as brincadeiras e nosso papo maduro! Você é linda por dentro e por fora! Amei conhecer Manu! Beijinhos mil”, escreveu a cantora ao compartilhar um registro da gravação em seu perfil do Instagram. Eliana também fez questão de compartilhar um registro em seu perfil do Instagram ao lado de Paula Fernandes: “Olha quem veio nos visitar aqui em casa. A linda, linda…Paula Fernandes. Obrigada pelo presente da Manu, ela vai ficar uma fofura”. No ar, Eliana deve aparecer durante o Teleton, confirmado para os dias 27 e 28 de outubro. No seu próprio programa, a volta está marcada para o dia 29 do mesmo mês.

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo está em Orlando aproveitando férias pra lá de divertidas com a família. A cantora faz questão de dividir registros de todos os momentos com seus seguidores do Instagram. “Diversão garantida ao lado deles”, escreveu a primogênita de Zezé Di Camargo ao posar ao lado do marido, Marcus Buaiz, e dos filhos, José Marcus, de 5 anos, e João Francisco, de 3. O quarteto alugou uma casa na região e está visitando os parques temáticos da Disney World.

Yanna Lavign e Bruno Gissoni

Yanna Lavigne abriu o jogo sobre sua relação com Bruno Gissoni, pai de Madalena. A atriz garantiu que eles não voltaram a namorar e afirmou que, mesmo fora do convencional, são bons amigos. “Somos a mãe e o pai da Madalena. Somos amigos, temos esse elo eterno em nossas vidas. Sabemos que não é o convencional, não somos o porta-retrato que todo mundo espera na prateleira, mas achamos nossa maneira de sermos felizes assim. Criamos nosso próprio álbum de fotos e só vejo sorrisos nele. Por que as pessoas têm a necessidade de classificar tudo e todos? Realmente não entendo”, afirmou a artista em entrevista à revista “Quem”. Yanna ainda negou os boatos de que está morando sob o mesmo teto do ator em um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio: “Bruno e eu não estamos morando juntos, mas ele é muito presente. Ele é superpaizão.”, revelou Lavigne, que desde o nascimento da herdeira já viajou duas vezes para a Europa com Bruno.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine finalmente falou sobre o look polêmico que usou no casamento de Marina Ruy Barbosa. A atriz virou assunto nas redes sociais ao apostar em um vestido da Dior com jaqueta de couro e óculos escuros. Muitos internautas afirmaram que a combinação não foi boa e, tão pouco, adequada para um casamento luxuoso. Quase duas semanas depois do evento, a estrela garantiu que não acompanhou a chuva de críticas e que adorou sua produção feita pela stylist Patrícia Zuffa. “Eu nem ligo para essas repercussões, não acompanho nada, de coração. Mas se a gente ficar ligando pra opinião dos outros a gente se afasta de quem a gente é. Eu não me visto pra agradar as pessoas. A gente tem que se vestir para se sentir bem. Porque não posso experimentar coisas novas? Porque não posso vestir o que eu quero? Porque eu tenho que vestir o que vai agradar a maioria?”, explicou a artista, segundo informações da revista “Caras”. De acordo com o jornal “Extra”, o vestido em degradê cinza da grife italiana custou cerca de R$ 44 mil e Marquezine fez questão de pagar o valor na peça, que nem era exclusiva.