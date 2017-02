Celebridades – 21 de fevereiro de 2017

Karina Barros e Camila Benfica

Juntas há um ano e dois meses, a bailarina do "Domingão do Faustão" Karina Barros e a esteticista de animais Camila Benfica posaram juntas pela primeira vez para um ensaio sensual. "Quem trabalha com o corpo sou eu, né? Já estou acostumada com as câmeras. Mas perguntei para a Camila e ela topou. Ficamos muito ansiosas", contou a dançarina, nos bastidores da sessão de fotos que aconteceu no Rio de Janeiro. "Estou nervosa! Pedi para a Karina me ensinar uns 'carões' para as fotos", brincou Camila. As duas se conheceram em uma balada e hoje moram juntas. Camila, de 27 anos, disse que perdeu a virgindade com um homem, aos 18, e que só aos 20 ficou realmente com uma mulher. "Não sinto mais atração por homens. Sou muito certa disso. Mulher é um bicho muito bom", comentou, aos risos. Já a primeira experiência sexual de Karina foi com uma mulher, aos 15 anos. Aos 16, transou com um menino. "E não gostei", lembrou. "Sabia desde sempre que não queria. Minha mãe que falava que, para eu me assumir, deveria experimentar primeiro com homem. Mas eu já nasci assumida", disse, gargalhando. O casal ficou noivo em janeiro, quando Karina pediu Camila em casamento no alto da Pedra Bonita, um dos cartões-postais do Rio.