Celebridades – 24 de outubro de 2017

Anitta

Anitta apareceu pela primeira vez abraçadinha com o namorado, Thiago Magalhães. A rara imagem, já sucesso nas redes sociais, foi compartilhada pelo colunista Leo Dias, no último domingo (22). Essa é a primeira vez que a cantora se deixa fotografar ao lado do amado, que conheceu nos bastidores do “Música Boa Ao Vivo”. Eles estão juntos desde junho. O casal está noivo e morando junto. Em recente entrevista para o canal de Giovanna Ewbank, Anitta explicou porque busca manter o relacionamento longe dos holofotes. “Só não aprofundo esse assunto porque ele é anônimo, eu sou pública. Então, eu tento o máximo possível deixar isso preservado, porque ser famosa foi uma escolha minha, não dele. Mas a gente também não se esconde“, contou a funkeira. A cantora ainda contou que o namorado tem 26 anos e revelou seu casamento dos sonhos: “Acho que não seria na igreja, porque eu já ia querer emendar logo com a festa. Essa logística de ir da igreja pra festa já me irrita um pouco, fico um pouco agoniada. Ia já por um short por baixo do vestido, ficar de shortinho pra dar o movimento do funk”.

Juju e Felipe Franco

Juju Salimeni falou sobre o beijo que deu em Felipe Franco durante uma feira fitness em São Paulo, no último fim de semana! Separados há dois meses, o ex-casal levou os fãs à loucura com a possível reconciliação. O momento romântico começou quando o fisiculturista interrompeu o evento para se declarar a ex-mulher. “Todos esses anos ao seu lado, foram 12 anos, não tenho nenhuma mágoa, nenhum arrependimento. Você sabe que tudo o que eu sinto por você… continua sendo a mesma coisa, eu sempre vou te amar”, disse Felipe em cima do palco. No entanto, segundo a própria musa fitness, eles ainda não retomaram o casamento. “Ainda não voltamos. Estamos em fase de conversa. Não quero dar nenhum passo ainda”, contou a loira em conversa com o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”. Juju e Felipe Franco anunciaram o término do casamento no final de agosto depois de 12 anos juntos. Mesmo após a separação, o casal nunca negou a possibilidade de uma futura reconciliação.

Apresentadores da Globo

Fausto Silva, Fátima Bernardes, Ana Maria Braga, Luciano Huck, William Bonner e Galvão Bueno trilharam um carreira de sucesso na Globo, e atualmente, estão na lista dos apresentadores mais bem pagos do Brasil. E, cá entre nós, os valores são surpreendentes. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do “UOL”, o apresentador do “Domingão” lidera o ranking com um salário mensal de R$ 4 milhões. Ele chega a receber o dobro do salário de Fátima, que comanda uma atração diária, por R$ 2 milhões. Já Ana Maria Braga fatura mensalmente R$1,6 milhão com o “Mais Você”, seguida por Luciano Hulk com rendimento de R$1,2 milhão no comando do “Caldeirão do Hulk”. Em quinto lugar está o famoso narrador esportivo, Galvão Bueno. Ainda de acordo com a coluna, ele recebe R$ 1 milhão mensal. William Bonner, âncora do “Jornal Nacional”, leva a quantia de R$ 800 mil. Os valores são baseados nos rendimentos do mês de setembro, e podem variar de acordo com os tipos e quantidades de anúncios realizados nos programas e intervalos.

Ana Maria Braga

Ana Maria Braga está afastada do 'Mais Você' por causa de um câncer de pele. A apresentadora se submeteu a uma cirurgia no rosto em um hospital de São Paulo e agora descansa em sua casa, em Sorocaba. Esta é a segunda vez que Ana Maria apresenta um câncer de pele. A primeira vez foi em 1991 e ela operou. Dez anos depois, apareceu um carcinoma no canal anal, que exigiu tratamento radioterápico. Mais recentemente, em dezembro do ano passado, a apresentadora anunciou no 'Mais Você' que tinha sido operada de um câncer pulmonar. Procurada, a assessoria de Ana Maria se limitou a responder: "A única informação que tenho é que ela está descansando na fazenda dela em Sorocaba acompanhando a obra da nova cozinha que está fazendo lá".