Celebridades – 26 de janeiro de 2017

Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo

O clima está pesado na família Camargo. Wanessa está oficialmente sem falar com o pai, Zezé Di Camargo há mais de dois meses. Segundo informações da do jornal “Agora São Paulo”, parentes próximos tentaram promover uma reconciliação, mas foi em vão. A cantora não se conforma com o fato do sertanejo ter exposto nas redes sociais a briga que teve com Graciele Lacerda. Afirmando que a filha já agrediu a madrasta por estar “embriagada”. Na época, Wanessa pensou em entrar na Justiça para impedir que Zezé falasse sobre ela, e assim evitaria novas discórdias. Mais uma vez os familiares precisaram impedir. Entre os amigos, a avaliação é que o ex-marido de Zilu Godoi exagerou na exposição e continua falando mais do que deve. Vale lembrar que recentemente, ele voltou a polemizar ao contar em entrevista a revista “Veja” que traiu a ex-mulher diversas vezes, e que quando começou a se apaixonar por Graciele contratou um detetive para conhecer melhor a jornalista.

Fernanda Gentil

A apresentadora de esportes da Rede Globo, Fernanda Gentil pode deixar os assuntos esportivos de lado e ir direto para área de entretenimento da emissora e Larissa Erthal poderia ser sua provável substituta. Nos últimos dias, surgiram rumores que a bela apresentadora da Band, Larissa Erthal estaria na mira do canal dos Marinhos, tudo porque nessa semana ela teria visitado os estúdios da Globo São Paulo e muitos especularam que a apresentadora chegou a conversar com os diretores globais para assumir a vaga deixa por Luís Ernesto Lacombe, demitido semana passada da emissora. No entanto parece que tudo não passou de uma visita cordial. Não houve uma proposta oficial para que Larissa saísse da Band, onde atualmente comanda o “Jogo Aberto” durante as férias de Renata Fan, para trabalhar na Globo. Porém os rumores de que Fernanda Gentil migraria para a área de entretenimento são antigos, o que alimentaria ainda mais os rumores de contratação da musa de esportes da Band. Fernanda Gentil estreou na Globo em 2012, após uma passagem pelo Esporte interativo. Na emissora global ela já comandou o Globo Esporte e o Esporte Espetacular, conquistando o carinho do público pelo seu jeito extrovertido e carismático de ser. Atualmente Fernanda está namorando a jornalista gaúcha Priscila Montandon, as duas assumiram o relacionamento em setembro do ano passado.

Camila Pitanga e Igor Angelkorte

Parece que os atores Camila Pitanga e Igor Angelkorte são os novos solteiros do pedaço. Os dois decidiram por fim na relação que durava cerca de 1 ano e meio. A notícia caiu como uma bomba para os fãs do casal, pois nos últimos meses, os atores viviam trocando e compartilhando fotos românticas e declarações amorosas em redes sociais, além de recentemente no fim de 2016, Igor teria se mudado para a casa de Pitanga no Jardim Botânico, localizado na zona sul do Rio de Janeiro para ficar bem mais próximo da atriz. Segundo os amigos do casal, o processo da separação aconteceu de forma natural e tranquila. Camila Pitanga e Igor Angelkort teriam se conhecido durante as gravações de “Babilônia” em 2015, em setembro do mesmo ano, os dois foram vistos aos beijos durante a festa de aniversário de 33 anos de Leandra Leal.

Mayra Cardi

Mayra Cardi resolveu mostrar como ficou seu corpo após a cirurgia de hérnia de disco que a deixou de cama por dois meses. Com cliques em estilo antes e depois, ela mostrou sua evolução física desde o momento em que voltou a se exercitar até hoje. A ex-BBB contou que durante o período acamada, perdeu oito quilos, indo dos 60kg para os 52kg. "Só agora estou recuperando o corpo de antes", contou ela. Em sua rede social, Mayra também falou sobre sua recuperação física. "60 dias foi o que precisei para recuperar os meus músculos, fui de 52 à 60 kilos, ainda faltam 2 kg para chegar ao peso que quero. Todos sabem que quando tive o problema nas costas, precisei parar todo tipo de exercício e minha alimentação era 100% saudável justamente para, quando eu pudesse voltar a malhar, a minha recuperação fosse assim como vocês estão vendo na foto", começou ela.