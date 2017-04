Celebridades – 27 de abril de 2017

Arlindo Cruz

Arlindo Neto, filho do cantor Arlindo Cruz - que está internado para recuperação de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) - desabafou no último domingo, 16, sobre o estado de saúde do pai. Arlindinho, como é conhecido, vem acompanhando a recuperação do cantor, e lamentou: "Hoje faz um mês que não escuto a voz do meu pai. O quadro dele continua estável, porém grave. Vamos continuar as orações e rezando para que essa semana ele tenha uma melhor considerável e saia do CTI." Apesar de apresentar melhora, Arlindo Cruz ainda não tem previsão de alta. "Ele pode acordar amanhã ou daqui há três meses... não sabemos quanto tempo vai demorar. Ele está abrindo os olhos, tem dias que não reage tanto mas temos que esperar ele acordar, foi muito grave", explicou o filho do artista. Enquanto isso, é Arlindinho quem cumpre a agenda de shows de "2 Arlindos", até a recuperação total de Arlindo.

Cauã Reymond

Cauã Reymond aproveitou o dia de sol que fez no Rio de Janeiro no último fim de semana para ir à praia, surfar e namorar. O ator esteve com Mariana Goldfarb na praia de Grumari, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O casal fez o clima esquentar na praia e pouco se importou com os paparazzi de plantão, com direito a muito beijão e mão boba de Cauã.

Wesley Safadão

Wesley Safadão mudou o visual radicalmente. O cantor, que gravou o 'WS In Miami Beach', seu novo DVD, em Miami, subiu ao palco com cabelos curtos e contou o motivo da transformação radical. “Quando comecei a cantar aos 14 anos, meu cabelo já estava comprido. Na época todos os cantores da região usavam os cabelos longos, era a moda e depois veio à fase do coque e foi ficando. Meu cabelo virou uma espécie de marca registrada. Quando o projeto de Miami começou eu sabia que estava entrando em uma nova etapa na minha vida e carreira, graças a Deus com tantas transformações chegou o momento da mudança”. Thyane Dantas aprovou a mudança no visual do maridão."Wesley já estava querendo cortar o cabelo já faz uns dias. Foi no Brasil e deixou para revelar em Miami, porque merecia algo especial. Estou mais apaixonada pelo novo visual. Ficou lindo, achei moderno e o rejuvenesceu muito", afirmou a mulher do cantor.

Tiririca

O deputado e humorista Tiririca curtiu o final de semana na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ao lado da mulher, Nana Magalhães, e da filha do casal, Fernanda. Ele compartilhou um registro no Instagram - em que aparece com as duas à beira-mar ao lado de uma piscininha inflável e, mais uma vez, os olhares se voltaram para o corpão de Nana. A atriz, que recentemente posou para um ensaio para lá de sensual no Paparazzo, repostou a imagem e ganhou inúmeros elogios.