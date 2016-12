Celebridades – 27 de dezembro de 2016

Lizi Benites

Lizi Benites deu à luz sua primeira filha, Liz, na tarde desta sexta-feira, 23, em São Paulo. A ex-panicat publicou uma foto ainda na maternidade do hospital São Luís com a neném no colo. "Liz linda. Obrigada, senhor, por tudo", disse ela na legenda. A menina nasceu às 14h45 com 3,50kg. Segundo assessoria de imprensa de Lizi, ela e Liz passam bem. "Estou apaixonada pela minha filha. Não senti dor, nem nada. Não vi nem ela saindo. Acredito que foi Deus quem colocou a mão. Foi prazeroso e gostoso. Ela já está nos meus braços, é linda e maravilhosa", disse a imprensa. A neném é fruto do relacioanamento de Lizi com o personal trainer Wanderson Cardoso, conhecido como Galego. Os dois trocaram alianças em agosto deste ano, 8 meses após começarem a namorar.Galego também publicou um vídeo da mulher com a filha, em que Lizi aparece bem emocionada. "A maior obra da natureza é a vida! Parto maravilhoso. Parabéns meu amor, mulher e mãe fantástica", declarou.

Marília Mendonça

Marília Mendonça só tem motivos para comemorar! Neste domingo (25), além de festejar o Natal, a sertaneja contou nas redes sociais que ficou noiva do empresário, Yugnir Ângelo. No Instagram, Marília anunciou a novidade aos fãs com uma foto do bolo com as iniciais do casal e as alianças de ouro na mão direita.

Neymar e Bruna Marquezine

Não é de hoje que se especula a suposição de que o craque de futebol, Neymar e a atriz da Globo, Bruna Marquezine, estariam se reconciliando após um bom tempo que estiveram separados. Algo que muitos já imaginavam, mas que os pombinhos ainda não tinham oficializado.Porém, na madrugada da última quinta (22), o jogador, que está de férias no Brasil, publicou em sua rede social a foto que seria a ‘prova do crime’, ou seja, a prova de que os dois estão realmente juntos de novo. Na imagem, eles aparecem vestidos para ir a uma festa a fantasia, ela de mulher-gato e ele de Batman. Neymar, que vive em Barcelona, desembarcou no Brasil nesta semana e ao que tudo indica, já se encontrou com a namorada para curtir uma balada com os amigos. A foto do casal foi postada no Snapchat do jogador, mas na rede social de Bruna, ele também marcou presença em um vídeo que ela registrou, também na mesma festa. Enquanto ela gravava, ele apareceu ao fundo e fez uma careta para a câmera.

Solange Almeida

O ano de 2017 será de novas experiências para Solange Almeida! Após 14 anos à frente da banda Aviões do Forró junto a Xand, a cantora seguirá carreira solo. Solange permanecerá na banda até o carnaval e depois sairá com sua própria agenda de shows. O anúncio foi feito para os fãs com um vídeo no Facebook. “Estamos aqui para dar um recado para vocês. A gente tem o maior respeito por vocês que nestes 14 anos seguem a gente. Tanto eu quanto a Sol temos um carinho fora do normal, por isso que eu e Sol falamos que vocês não são fãs, são torcida. E a gente está aqui para dar um recado que a partir do carnaval a tampa da minha panela vai seguir carreira solo”, iniciou Xand. A cantora também falou sobre sua saída e frisou que não teve briga com os outros integrantes da banda, ela apenas está prestes à realizar um sonho. “