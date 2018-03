Celebridades – 27 de março de 2018

MC Brisola

Aconteceu na madrugada da última segunda-feira (26), às 3h30, um acidente no quilômetro 88, da rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, com o carro do cantor MC Brisola, que na ocasião estava como passageiro. De acordo com o relato da Polícia Rodoviária, o veículo tinha duas pessoas, o MC e o motorista, esse último não resistiu e acabou morrendo. O carro trata-se de um Camaro, que acabou colidindo com um poste, ocasionando o acidente. De acordo com informações do portal UOL, MC Brisola teve leves ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Geral de Guarulhos. Ele é conhecido por hits de sucesso como “Giro Louco”, “Proposta Irrecusável”, “Amiga Que É Amiga”, “Louco Pra Tacar”, entre outros. Em seu Instagram, o artista aparece em várias publicações com o Camaro.

Sheila Mello e Fernando Scherer, o Xuxa

No domingo (25), Sheila Mello e Fernando Scherer, o Xuxa, comemoram os cinco anos da filha, Brenda, com uma festa do pijama. “No dia 26/03 meu coração se enche de gratidão, é a data da maior benção que recebi na vida, o nascimento da minha filha! Motivo de elevar as mãos para o céu e agradecer muitooo! Ontem fiz a comemoração com os amiguinhos da escola, o tema escolhido foi “Festa do Pijama” e amei!!! Queria agradecer por tanto capricho e amor no trabalho de cada um que ajudou a magia acontecer! Ficou muito perfeito!”, escreveu a loira, que postou em seu Instagram, algumas fotos da comemoração.

Claudia Leitte

A cantora Claudia Leitte fez um desabafo em seu Instagram, após receber críticas nas redes sociais, por conta de uma pergunta que fez, durante a sua participação no programa “Encontro”, apresentado por Fátima Bernardes. Na ocasião, Claudia Leitte falou: “Geneticamente, a gente não é, como mulher, relacionada ao trabalho braçal, a força bruta, ao aspecto físico mesmo? A gente não é mais sensível? Estou usando a palavra a grosso modo porque estou formulando a pergunta ainda na minha cabeça. Eu acho que assim, historicamente, a gente veio da costela de Adão, mas a costela de Adão protege os órgãos, a costela sustenta”. A declaração da artista repercutiu de forma negativa entre os telespectadores da atração, nas redes sociais. Em seu Instagram, a cantora realizou uma live, onde fez um desabafo sobre o ocorrido: “O programa foi incrível. Reduzir o programa a uma pergunta minha e como se eu tivesse imposto ou dito que aquela era a minha opinião e transformar isso numa coisa sensacionalista é ridículo. Beira a opressão. Cobram uma postura, cobram um feminismo. Eu não sou militante de nada. Eu sou uma cantora. Eu tenho minhas opiniões e tenho outras coisas que eu não tenho na minha cabeça. Eu sou muito convicta e quando eu tenho essas perguntas, ainda que não sejam muito bem formuladas, então isso me chateia profundamente. É impressionante”. Para finalizar, Claudia Leitte falou: “Eu acho que é assim que a gente tem que ser na vida, não vou ficar aqui fingindo que sei tudo para agradar meia duzia de gente que não tem o que fazer na internet que tudo que eu falo, abro a boca para falar, parece que fica esperando o momento para dizer que eu falei qualquer coisa que não tem sentido. Pelo amor de Deus“.

Xuxa Meneghel

A apresentadora Xuxa Meneghel, está completando nesta terça-feira (27), 55 anos de idade. Em seu Instagram, o seu namorado, Junno Andrade, prestou uma homenagem a artista, onde escreveu na legenda o seguinte texto: “Você que quanto mais o tempo passa, tudo menos passa… O olhar de mulher madura, quando quer, brinca de menina pura… O sorriso de quem dera só fosse senhora, coloca a moleca que voce tem aí dentro pra fora…. Seu corpo, reflete em meu olhar aquela moça que como eu vejo, ninguém jamais viu …. e como quero ver, tocar…. devorar…. e como! O tempo passa, você não… E ter tempo pra te observar é dádiva de quem veleja em alto mar…. de quem voa alto e pode ver o mundo de cima…… O tempo passa, e cada dia traz um novo olhar, com aquele azul que agora sabe de todas as cores, todas as coisas, todos os sabores e se mistura em mim. O tempo passa e você fica…. Em meu ser…. de todas as formas, do jeito que desejar…. E que seja infinita a sua alegria, sua saúde, sua felicidade! O tempo pode passar….. ele é só um tempo em sua jovem eternidade! Te amo, que seu presente seja tudo que desejar e que eu possa estar ao alcance de suas mãos sempre que você precisar…”, colocou Junno na legenda de uma imagem onde aparece sendo abraçado pela apresentadora.