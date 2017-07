Celebridades – 28 de julho de 2017

Letícia Spiller

Aos 44 anos, Letícia Spiller se mantém como ícone de beleza, sendo admirada tanto por homens e mulheres que aclamam e elogiam a forma física da atriz, que se cuida à base de uma alimentação balanceada e exercícios físicos regulares. Na tarde da última quinta-feira (27), a beldade exibiu seu corpão ao postar em seu perfil do Instagram, um click em que aparece de biquíni tomando banho em uma cachoeira. A publicação recebeu mais de 22 mil curtidas e internautas elogiaram a beleza da atriz global.

William Waack

William Waack já tem data para voltar a comandar o Jornal da Globo. O jornalista de 64 anos precisou realizar uma cirurgia cardíaca de emergência na última sexta-feira (21), mas está se recuperando. O âncora voltará ao telejornal no começo da próxima semana. A assessoria da Globo garante à impressa que Waack está bem e vai retomar o posto na segunda (31). Na semana passada, durante exames de rotina, médicos detectaram a necessidade de um cateterismo. O procedimento cirúrgico, que aconteceu no hospital Sírio-Libanês, pegou todos de surpresa e a emissora precisou chamar às pressas o jornalista Carlos Tramontina, para substituir o colega.

Maisa Silva

Maisa Silva, atriz do SBT, deu o que falar na última quinta-feira (27) ao aparecer andando nos tradicionais carrinhos que levam os atores nos Estúdios Globo. “Tô mandando ao vivo um “mãe, tô na Globo”, disse ela em tom de brincadeira ao aparecer ao lado da mãe, Gislaine Silva. “Eu na Globo, quem diria, einh?“, repetiu enquanto passeava pelos estúdios da emissora em Jacarepaguá. Não demorou para que muitos internautas tentassem descobrir o que a jovem foi fazer na concorrência. Até o SBT entrou na brincadeira e quis saber o que Maisa andou fazendo em outro canal. “Oi, sumida. Percebi que apagou suas fotos… Tá tudo bem?”, brincou o perfil da emissora no Twitter. Já a Globo deu boas-vindas à queridinha de Silvio Santos: “Aproveita o rolê, lindinha! Beijo pra mamãe”. Segundo informações do “UOL”, a visita de Maisa nos Estúdios Globo foi autorizada pelo ‘patrão’. O SBT liberou a jovem de 15 anos para participar da segunda temporada de “Lady Night”, programa do Multishow comandado por tatá Werneck.

Evaristo Costa

Evaristo Costa apresentou o "Jornal Hoje" pela última vez na última quinta-feira (27). Desde 2004 à frente do telejornal exibido na hora do almoço, o jornalista resolveu não renovar seu contrato com a Globo. "Eu também me despeço do 'Jornal Hoje' e de todos vocês. Essa foi a minha última apresentação de tantas ao longo dos meus 14 anos aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho nesse tempo todo e até breve", iniciou. "Obrigado também Sandra (Annenberg) pela parceria", acrescentou. Um pouco antes do noticiário entrar no ar, o companheiro de bancada de Annenberg enviou mensagem para seus admiradores em rede social. "Estou saindo mesmo. Foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Mas estou feliz de ter tomado essa decisão. Ainda mais feliz por ter feito tudo certinho. Agradeço aos meus milhões de fãs e seguidores. Esses não vão se ver livres de mim tão cedo", continuou, com seu bom humor característico. "Preciso descansar o corpo e a mente. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Espero que entendam e continuem torcendo por mim", finalizou o apresentador substituto do "Fantástico".