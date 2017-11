Celebridades – 28 de novembro de 2017

Andressa Suita e Guttavo Lima

Andressa Suita e Guttavo Lima batizaram o filho Gabriel, na última segunda-feira (27). A cerimônia íntima aconteceu na Paróquia Nossa Senhora de Assunção, em Goiânia, e foi realizada pelo padre Marcos Rogério. Os padrinhos de batismo do menino foram amigos do casal: Pedro Lourenço, de 62 anos, e Val Fernandes, de 49. Já Luara Suita, de 21, irmã de Andressa, e Breno Figueiredo, de 35, outro amigo do cantor e da modelo, foram os padrinhos de consagração. No Instagram, os papais de primeira viagem mostraram detalhes da cerimônia religiosa. “Que Deus te abençoe e te proteja sempre filho!!!”, escreveu o sertanejo ao compartilhar uma imagem com a mulher, o herdeiro e padre Marcos. “Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém!Obrigada Padrinhos por aceitarem o nosso convite, e nos ajudar a guiar nosso pequeno no melhor caminho!”, disse a modelo no post do batizado.

Caio Castro

Parece que Caio Castro tem um novo amor. O ator apareceu muito bem acompanhado no último fim de semana, no Búzios Cine Festival, evento que aconteceu em Búzios, Rio de Janeiro. Segundo informações do jornal “Extra”, a sortuda é a modelo Mariana d’Ávila, que tem mais de 46 mil seguidores no Instagram. Na rede social, a morena tem várias fotos de biquíni, exibindo o corpo enxuto, e parece que divide o mesmo hobby que o ator: viajar. Mariana é de Florianópolis, Santa Catarina, estudou contabilidade e tem uma grife de camisetas. O casal estaria junto há cerca de dois meses. Procurada, a assessoria de imprensa de Caio Castro disse não ter informações sobre o assunto.

Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso esteve na Cidade da Polícia, Zona Norte do Rio do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (27). O ator registrou queixa na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática pela injúria racial que a filha dele, Títi, de 4 anos, foi vítima. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, Day McCarthy, que se define como escritora e que mora no Canadá, faz comentários racistas com referências ao cabelo e à cor da pele da criança. Segundo informações divulgadas no “G1”, a polícia do Rio afirmou que a agressora vai responder pelo crime, mesmo que more fora do Brasil. A Polícia Civil abriu inquérito e descobriu que Day McCarthy se chama Dayane Alcântara Couto de Andrade, tem 28 anos e é capixaba. Não é a primeira vez que ela ofende alguém pela internet.

Anitta

Anitta decidiu colocar um ponto final nos boatos de gravidez. Os rumores começaram depois que o colombiano J Balvin, parceiro da cantora em “Downtown”, brincou em uma entrevista dizendo que ela estaria à espera do primeiro filho. “Gente, isso é uma história muito louca e sem cabimento. Se acalmem. A pessoa pergunta X, eu respondo Y, se publica Z… E quem conta um conto, aumenta um ponto… Daqui a pouco virei avó. Se acalmem”, escreveu ela em um Instagram de um fã-clube. A Poderosa se casou recentemente com o empresário Thiago Magalhães. O casório aconteceu de forma secreta em um cartório na Barra do Rio de Janeiro há algumas semanas. Anitta e Thiago tiveram uma cerimônia íntima, na Amazônia, no intervalo das gravações de “Is That For Me”, canção da Poderosa em parceria com o DJ suíço Alesso. Segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, a casório foi celebrada por um Pajé da região no mês de outubro. Na época, a cantora ficou dois dias dentro da mata com sua equipe captando as melhores imagens.