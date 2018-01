Celebridades – 29 de janeiro de 2018

Pabllo Vittar

Prestes a estrear o clipe de “Paraíso” sua parceria com Pabllo Vittar, que eles gravaram juntos na Bahia, Lucas Lucco rebateu um comentário de um internauta sobre as fotos de divulgação do videoclipe, que mostra os dois artistas em clima sexy. Um seguidor acusou o cantor de estar sendo uma “má influência para as crianças”, e Lucas logo tratou de rebater. “Somando atitude como essa, eu posso ajudar a diminuir o número de crianças que vão crescer e propagar ódio e preconceito como vocês hoje. Se eu não conseguir, no mínimo os meus filhos não vão ter essa mentalidade. E isso já me dá muito orgulho”, disparou o cantor.

Catia Fonseca e Rodrigo Riccó

A apresentadora Catia Fonseca e o marido, o diretor de televisão Rodrigo Riccó, estão de volta ao Brasil. Depois de longos dias de férias nos Estados Unidos, os pombinhos anunciaram o último dia da viagem através de um post nas redes sociais, onde eles aparecem no Aeroporto Internacional de Washington. Catia ficou um mês de férias, e durante todo o período fora do país. Nesse tempo aproveitou a viagem para descansar, mas agora de volta para a casa já começa a idealizar o novo programa na Band. “Fim de férias e prontos pra esse grande ano de mais conquistas e felicidade!!”, escreveu a apresentadora.

Cleo Pires

Seguindo os passos do pais, o cantor Fábio Jr, Cleo Pires se arriscará na carreira de música e vai lançar um CD com músicas totalmente escritas por elas. E para auxiliar no novo projeto, a atriz resolveu retirar o sobre nome da mãe, Glória Pires. “Sempre quis ser chamada apenas como Cleo. Gosto muito do meu nome e da sonoridade dele, acho um nome forte. Gosto de nomes curtos e sem sobrenomes”, explicou para a revista “Época”. “Inclusive, quando tinha 12 anos, dei uma entrevista e falei exatamente isso, que queria ser conhecida como Cleo”, relembrou. Apesar da surpresa de muitos, Cleo contou que o projeto já existia e que houve até um atraso. “É uma paixão antiga que sempre quis explorar. Sempre amei cantar e tudo que é relacionado a música, porém, com os projetos na TV e cinema, não encontrava tempo para me dedicar como gostaria”, explicou.

Rodrigo Faro

O apresentador Rodrigo Faro e a Record TV foram condenados por tortura física e emocional. Acontece que um dos participantes do antigo programa de Faro na emissora, “O Melhor do Brasil”, Walmor Ferreira, que participou do quadro “Arruma o Meu Marido”, no ano de 2011, teve 12 dentes extraídos em apenas dois dias. “Todos esses fatos levam à conclusão que o Autor (Walmor) foi submetido à tortura física e emocional, o que não é possível admitir e considerar ‘normal. É inacreditável, pois além de ter extraído 12 dentes em 02 dias, o requerente foi obrigado a fazer o molde da prótese dentária e a usá-la com a boca inchada e extremamente dolorida, tanto que, conforme afirmou na exordial, foi aconselhado a não fazer movimentos bruscos durante a conversa que teria com o apresentador Rodrigo Faro, uma vez que a prótese móvel (dentadura) poderia se soltar da gengiva”, disse o juiz. De acordo com o portal Olhar Jurídico, a decisão final do juiz Yale Mendes foi a seguinte: os apelados terão que pagar R$ 57,4 mil para arcar com as despesas de reabilitação bucal; R$ 50 mil como dano moral; R$ 30 mil a título de dano estético; e R$ 470 como dano material.