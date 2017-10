Celebridades – 3 de outubro de 2017

Preta Gil

Preta Gil é a mais nova empresária da área. A cantora acaba de lançar, junto com uma sócia, uma agência que conecta marcas com artistas e digital influencers. Segundo informações do colunista Leo dias, do jornal “O Dia”, a empresa ganhou o nome de Mynd 8. Logo no início da sociedade, Preta conseguiu fechar parceria com ninguém menos que Pabllo Vittar. A filha de Gilberto Gil não cuidará dos shows da drag. Ela vai trabalhar apenas com a parte comercial, ou seja, as novas campanhas. Recentemente, Pabllo recusou uma proposta para estrelar a nova campanha de uma marca de famosa de lanchonetes. A dona do hit “Corpo Sensual” alegou falta de identificação com o produto.

Cléo Pires

Cléo Pires completou 35 anos na última segunda-feira (2) e ganhou uma homenagem pra lá de especial do ex-namorado, João Vicente de Castro. Os artistas ficaram juntos por três anos, mas decidiram colocar um ponto final no romance em 2012. “Hoje é aniversário dessa libriana que eu tanto amo. Desde que conheci essa libriana, uma coisa me chamou muito a atenção, mais que a beleza, mais que o talento, mais do que a boca gigante. O universo dela é fascinante. Nenhum signo, nem mesmo nenhum textão de aniversário, especialmente esse, escrito por esse sujeito meio desastrado com as letras, é capaz de definir a Cleonice. Cleo tem vários tamanho, várias formas, texturas, cometas, planetas, buracos negro, gravidades, meteoros, explosões e estrelas é uma galáxia dentro de 1m60 é isso tudo forma um universo lindo onde um dia eu fui morar. Não importa seu signo, não importa o que falam ou esperam de você. o que importa é quem você é, e que nós somos família e estaremos juntos. Pra sempre. Parabéns. IFLY”, finalizou. João Vicente não assume nenhum novo romance desde 2015, quando chegou ao fim sua relação com Sabrina Sato. Já Cleo está solteira desde 2016, após colocar um ponto final no namoro de três anos com Rômulo Arantes Neto

Neymar

Neymar participou do novo vídeo disponibilizado por Matheus Mazzafera no Youtube, na última segunda-feira (2) O stylist mostrou os bastidores do desfile da grife Bauman na Semana de Moda de Paris e questionou a vida de solteiro do craque da seleção brasileira. Primeiro, Matheus perguntou se o jogador do Paris Saint- Germain já está morando em Paris, na França. “Estou sim, tive que me virar. Estou me adaptando“, contou o ex-namorado da atriz brasileira Bruna Marquezine. Sobre a solterice, Neymar limitou-se a dizer: “É difícil ficar sozinho, né? Mas a gente se acostuma”. Vale lembrar que desde o término com a global em julho, várias moças foram apontadas como affair do jogador. Entre os nomes citados pela mídia estão a cantora norte-americana Demi Lovato e a modelo da Victoria’s Secret, Sara Sampaio.

Filhas de Silvio Santos

As filhas de Silvio Santos, Patrícia Abravanel e Renata Abravanel exibiram suas barriguinhas durante o evento da Jequiti, que aconteceu no Studio Pier 88, na Vila Leopoldina, São Paulo. Patrícia postou uma foto ao lado da irmã caçula no Instagram: “Mais meninas chegando para usar Jequiti!! As gravidinhas eu e @renataabravanel! #SonhaQueDá“. Patrícia já é mãe de Pedro, fruto de seu casamento com o deputado Fabio Faria. Já Renata, que se casou em 2015 com Caio Curado, terá seu primeiro bebê.