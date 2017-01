Celebridades – 31 de janeiro de 2017

Zilu Godoi

Na manhã desta terça-feira (31) Zilu Godoi compartilhou um vídeo no Instagram, mostrando detalhes do seu apartamento em Miami, nos Estados Unidos. A socialite atendeu a pedidos dos seguidores que queriam conhecer o imóvel avaliado em 4 milhões de reais. “Meus amores, mostrei um pouquinho do meu cantinho aqui em Miami, e como recebi muitas mensagens pedindo para postar aqui também, resolvi compartilhar! Estou um pouco rouca, porque voltei meio gripada de Orlando, devido ao frio que peguei por lá (8 graus). Mas hoje já acordei bem melhor e pronta para mais um dia abençoado… Continuem acompanhando ‘minhas histórias’ (snapgram), pois vou dividir um pouquinho do meu dia a dia com vocês aqui em Miami! E tenham “paciência”, porque ainda estou aprendendo a usar isso…. rs“, escreveu Zilu na legenda da publicação. No vídeo, a ex-mulher de Zezé Di Camargo mostrou detalhes da sala de jantar, da cozinha e também de um móvel utilizado para colocar recordações da família.

Pepê, da dupla com Neném

Pepê, da dupla com Neném, e a mulher, Thalyta Santos, foram ao primeiro evento com os filhos gêmeos, Enzo Fabiano e João Gael, de quase um mês - eles nasceram no dia 31 de dezembro de 2016 - ao aniversário do ator e produtor Sebah Vieira em São Paulo na noite desta segunda-feira, 30."Primeira vez que saímos com eles e não foi fácil. Quase chorei junto com eles (risos). Eu tentando me arrumar, a Thalyta me chamando, eles chorando", brincou Pepê, que confessou que cuidar de dois filhos não é fácil: "Dá trabalho, mas a gente se ajuda. As duas trocam fraldas, dão mamadeira, cuidam. E a família também tem ajudado bastante, a Neném. Mas até que estamos dando conta". Se pensa em ter dois filhos, Pepê não pensa nisso. "Dois já dão muito trabalho. Filhos tem que ter muita responsabilidade, estar sempre ali quando eles precisarem. Não é fácil. Eles foram dois presentes na minha vida, mas prefiro parar por aqui", disse.

Paula Fernandes

A cantora Paula Fernandes usou um vestido preto curtinho para badalar com Marina Ruy Barbosa. Já atriz investiu em um macacão branco. As duas jantaram com amigas na noite da última sexta-feira, 27, em São Paulo. "Jantarzinho delícia com as queridas. A noite só começou. Clube da Luluzinha. Noite paulistana", escreveu Paula na legenda da foto postada em seu perfil na rede social Instagram. Depois, o grupo ainda se divertiu em uma casa noturna. Horas depois, já na manhã de sábado, 28, Paula compartilhou uma nova foto com Marina. "Amei tudo, amiga! Ganhamos flores! Noite paulistana! BFF! Friends! Ela é linda! Docinho de pessoa", elogiou. Na quinta-feira, Paula Fernandes usou uma calça justinha para se exercitar em uma academia em Belo Horizonte, Minas Gerais. "Treino pesado hoje. Agora à noite... Fiz bastante aeróbico e alongamento", escreveu a cantora em seu perfil no Instagram. Pelo visto, Paula está curtindo bastante a vida de solteira.

Carol Castro

Aos 32 anos, Carol Castro está esperando seu primeiro herdeiro, fruto do relacionamento de onze meses com o violinista Felipe Prazeres, de 40. A atriz entrou no terceiro mês da gestação, mas só contou a novidade para seus fãs no início deste mês. Agora, em entrevista à Revista “Glamour”de fevereiro, Carol revelou o sexo do bebê: É menina!