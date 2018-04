Celebridades – 4 de abril de 2018

Marco Luque e Flavia Vitorino

Depois de oito anos de união, chegou ao fim, o casamento do humorista Marco Luque, com Flavia Vitorino. Eles subiram ao altar em novembro de 2010, e juntos, são pais de Isadora, de 7 anos, e Mel, de 5. De acordo com informações do jornalista Leo Dias, Marco e Flavia já estão separados há dois meses. Eles se conheceram no hall de um hotel, onde ele se apresentava, em Rio Claro. Ela, que é formada em Turismo, ficou grávida, poucos meses após o início do namoro, e em seguida, casaram. Marco pode ser visto atualmente no programa “Altas Horas”, apresentado por Serginho Groisman, na TV Globo, onde ele interpreta alguns personagens. Já no mês de julho, ele estreará no Rio de Janeiro, o musical ‘Os Produtores’, inspirado em um filme de Mel Brooks, ‘Primavera para Hitler’, de 1968.

Mr. Catra

No começo do ano passado, o cantor Mr. Catra descobriu um câncer no estômago, e desde então vem lutando contra a doença. Uma cirurgia estava marcada para depois do Carnaval deste ano, que aconteceu em fevereiro, porém, a mesma precisou ser adiada, pois o funkeiro está com a saúde debilitada. Atualmente com 49 anos, Catra foi examinado por um médico referência no meio e segue fazendo sessões de quimioterapia. De acordo com informações do Extra, o artista segue fazendo uma dieta restrita, e está proibido de comer gordura e doces, além de ingerir bebidas alcoólicas e teve que diminuir o uso do cigarro. O número de shows do cantor também foi reduzido. Catra vai ao hospital realizar o tratamento, uma vez por semana. Recentemente, ele precisou tratar uma pancreatite, tornando a dieta recomendada pelos médicos ainda mais urgente. Catra, que também sofre de diabetes, quase perdeu a visão. Segundo a assessoria do funkeiro, ele está reagindo bem ao tratamento, e que por conta disso, ainda não realizou a cirurgia.

Luiza Possi

A cantora Luiza Possi assustou os seus fãs ao compartilhar uma foto, em seu Instagram, onde aparece super magra. Nos comentários das fotos os seguidores de Luiza escreveram: “Adoro você, mas cuidado. Chega um momento da dieta que você deixa de ser linda para ficar doente”, comentou uma. “Nossa, tá muito magra”, disse uma segunda. “Aspecto de doente”, escreveu outra. De acordo com informações da revista Caras, Luiza emagreceu 15 quilos, que foi um resultado da prática de exercícios físicos, junto a uma alimentação balanceada.

Dado Dolabella

Preso desde o dia 05 de fevereiro, o ator Dado Dolabella deverá deixar a prisão ainda esta semana. Ele está detido no 33º Distrito Policial de Pirituba, zona oeste de São Paulo, pelo não pagamento da pensão do seu filho, fruto da sua relação com Fabiana Vasconcelos Neves. Dado deverá deixar a prisão na próxima sexta-feira (06), quando completa os 60 dias preso. O valor da pensão que Dado deve a Fabiana é de aproximadamente 196 mil reais. Em entrevista à revista Veja, a mãe do ator Dado Dolabella, Pepita Rodrigues, contou que ele está dividindo espaço com outros quarenta detentos, e disse também que ele fica em um pátio da prisão administrativa com celas abertas. “Nas noites em que faz mais frio, eles dormem em quartos abertos”, contou Pepita. À Veja, o Distrito Policial, onde Dado está preso, informou que no local ficam apenas os presos pelo mesmo motivo do ator, falta de pagamento da pensão alimentícia. Dado de acordo com a família: “Está fazendo palestras sobre veganismo e ensinando receitas. Além disso, está ensinando todo mundo a fazer ioga.”