Celebridades – 6 de abril de 2017

Latino

Na noite da última terça-feira, 4, Latino comemorou o aniversário de 21 anos da filha Dayanna Maia. O cantor levou a namorada, a personal trainer Jéssica Rodrigues, à comemoração realizada no restaurante Gero, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Latino e a namorada estão mais apaixonados a cada dia que passa. O casal apareceu publicamente junto pela primeira no Carnaval e, desde então, não se desgrudou mais. "À medida que vamos nos conhecendo, criamos ainda mais afinidades", derrete-se Jéssica ao falar sobre o namoro com Latino. "O que mais temos em comum é a determinação. E também somos muito agitados", diverte-se a personal, que ultimamente tem colocado o namorado para malhar pesado.

Marcelo Adnet

Marcelo Adnet falou sobre o fim do casamento com a atriz Dani Calabresa na noite da última terça-feira, 4, no lançamento de "Tá no ar, no livro", no Rio de Janeiro. "A amizade continua, a parceria para possíveis trabalhos também continua, o carinho e a admiração também. Continuo sendo fã e sempre serei fã da Dani. Tenho uma admiração imensa. Passamos bastante tempo juntos e o importante para mim neste momento é que a parceria e a amizade continue. A separação fez parte, o resto é parceria nossa que não pode acabar. Ela é uma pessoa incrível", disse o ator e humorista. Na manhã do mesmo dia, em coletiva do programa "Zorra", Calabresa falou rapidamente sobre a separação. "Foram dez anos de uma relação muito feliz, de muito amor, muita amizade, parceria... Para você ter uma ideia éramos casados e fazíamos stand up junto, trabalhávamos na mesma emissora e a gente ainda ia para casa e fazia coisinhas felizes. Deu muito certo, foi muito legal e agora a gente está separado, mas segue a parceria, vamos gravar a 'Escolinha' e estamos bem", disse ela, acrescentando que a separação aconteceu recentemente

José Mayer

A Globo afastou o ator José Mayer de suas próximas produções por tempo indeterminado - ele estava confirmado no elenco da novela que Aguinaldo Silva escreve para a faixa das 21h e está prevista para ir ao ar em 2018. Na semana passada, em relato a um blog do jornal "Folha de São Paulo", uma figurinista acusou o ator, de 67 anos, de assédio sexual no período de gravação da novela "A Lei do Amor". Essa semana um protesto tem movimentado as redes sociais. Atrizes e outras celebridades compartilharam a mensagem "Mexeu com uma, mexeu com todas" em uma campanha na web contra o assédio sexual. A hashtag #ChegadeAssédio foi usada em posts e ilustrou a camiseta que algumas famosas fizeram questão de vestir. José Mayer divulgou uma nota na última terça-feira, 4, reconhecendo o erro e se desculpando. "Eu errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou responsável pelo que faço. Tenho amigas, tenho mulher e filha, e asseguro que de forma alguma tenho a intenção de tratar qualquer mulher com desrespeito; não me sinto superior a ninguém. O que posso assegurar é que o José Mayer, homem, ator, pai, filho, marido, colega que surge hoje é, sem dúvida, muito melhor."

Ana Hickmann

Ana Hickmann anda tirando onda das brincadeiras sobre o tamanho da sala de sua casa. Na última terça-feira (4), a apresentadora da TV Record publicou uma foto em seu perfil do Instagram mostrando a nova decoração do cômodo. “A galera brincou tanto com o tamanho da minha sala, ainda mais neste final de semana quando recebemos as artes do nosso amigo Tico Canato, que resolvi mostrar o resultado final com as duas obras colocadas. A minha sala é tão grande que não temos quadros… temos outdoor!”, brincou a loura, que precisou colocar um andaime no meio da sala para pendurar as obras gigantes. Recentemente, a mulher do empresário Alexandre Corrêa viu seu nome ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter, por conta de uma foto publicada no Réveillon que mostrou o tamanho ‘gigantesco’ da sala.